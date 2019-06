Op zaterdag 1 juni plast Manneken Pis de hele dag melk. Gekleed als West-Afrikaanse veehouder helpt het Brussels beeldje zo het debat rond een eerlijke melkprijs in een stroomversnelling.

Op Wereldmelkdag vraagt de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen aandacht voor de West-Afrikaanse melkboeren. Zij zien door oneerlijke concurrentie uit Europa een belangrijke inkomstenbron door hun neus geboord.

In West-Afrika leeft zestig procent van de bevolking van de veeteelt en de landbouw. Dieren zoals koeien en geiten zorgen er voor melk, mest en een inkomen. Melk is een van de weinige eiwitbronnen voor kansarme families op het Afrikaanse platteland en het speelt een belangrijke rol in de strijd tegen honger en armoede.In droge en woestijnachtige gebieden is veeteelt vaak de enige manier om te overleven.

Melkoverschot

De contrasten met de Europese veeteelt zijn echter groot. Produceert een Belgische koe per dag gemiddeld 25 tot 35 liter melk, dan is dat bij een Afrikaanse koe 2 tot 3 liter. In het droogseizoen wordt dat zelfs nog minder, door een gebrek aan water, gras en dierenartsen. Het beetje melk dat de West-Afrikaanse boeren kunnen verkopen, brengt hen echter amper nog iets op. Dat komt doordat er een andere speler op hun lokale markt is: de overschot uit Europa.

Door de hoge productie in Europa en een tanende interesse in zuivelproducten wordt heel wat van de hier geproduceerde melk omgezet in melkpoeder, verrijkt met palmolie. Die 'melk' uit de drogisterij is drie keer goedkoper dan die van de lokale boeren. Daardoor raken zij hun product amper nog kwijt en worden ze verder de armoede in geduwd.

Actie

Daarom roept Dierenartsen Zonder Grenzen op Wereldmelkdag de Europese beleidsmakers op om actie te ondernemen. Die ideale actie bestaat uit drie eisen: Europese melkoverschotten niet meer dumpen, alle melkboeren in Europa én Afrika een eerlijke prijs geven voor hun melk en de lokale melkindustrie ondersteunen. Om die eisen kracht bij te zetten, gooit Manneken Pis zijn edele delen een hele dag mee in de strijd.

Meer lezen over de nefaste gevolgen van het Europese melkbeleid? Dat kan hier.