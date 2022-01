Met stip dé klassieker op koude dagen en nog makkelijk ook: een winterse ovenschotel. Van de traditionele witloof met ham over no-nonsense mac & cheese tot een zuiderse parmigiana: achttien ovenheerlijke recepten.

Eens je de voorbereiding achter de rug hebt, hoef je niet veel meer te doen dan wachten. Dat maakt deze gerechten ideaal wanneer je gasten hebt. Bovendien zijn ze de ultieme diepvriesproof maaltijd. Doe dus je voordeel met onze achttien favoriete recepten.

Veelbeproefde classics

© -

De grote klassiekers zijn hartig, vullend, simpel en goedkoop, zoals deze golden oldies uit ons archief.

Variaties op het thema

© -

Heerlijke comfort food waarmee je volop kan variëren, zoals in deze recepten.

Internationaal

© Het sportkookboek

Kijk zeker eens over de landsgrenzen heen voor je winterse ovenschotels. Deze varianten zijn even hartverwarmend.

Pasta al forno

© -

Er wordt ook heel wat in de Italiaanse ovens geschoven, van de classic mac & cheese tot een dampende aubergineschotel.

Extra inspiratie?

© Diane Hendrikx

De uitvinder van de oven verdient absoluut een medaille. Naast dampende ovenschotels tover je er nog meer makkelijke maaltijden mee op tafel. Zo waren 'one sheet dinners' het voorbije jaar een echte trend.

Eens je de voorbereiding achter de rug hebt, hoef je niet veel meer te doen dan wachten. Dat maakt deze gerechten ideaal wanneer je gasten hebt. Bovendien zijn ze de ultieme diepvriesproof maaltijd. Doe dus je voordeel met onze achttien favoriete recepten.De grote klassiekers zijn hartig, vullend, simpel en goedkoop, zoals deze golden oldies uit ons archief.Heerlijke comfort food waarmee je volop kan variëren, zoals in deze recepten.Kijk zeker eens over de landsgrenzen heen voor je winterse ovenschotels. Deze varianten zijn even hartverwarmend.Er wordt ook heel wat in de Italiaanse ovens geschoven, van de classic mac & cheese tot een dampende aubergineschotel.De uitvinder van de oven verdient absoluut een medaille. Naast dampende ovenschotels tover je er nog meer makkelijke maaltijden mee op tafel. Zo waren 'one sheet dinners' het voorbije jaar een echte trend.