Achttien Belgische wijnen krijgen gouden medaille

Achttien Belgische wijnen krijgen een gouden medaille toegekend door de Vereniging Vlaamse Sommeliers (VVS). Dat gebeurde na een proeverij in Ter Groene Poorte in Brugge. Het was de vijftiende editie van 'Beste Belgische Wijn'.

Met de proeverij wil de VVS haar appreciatie en geloof in de Belgische wijnbouw duidelijk maken. Die wijnbouw is duidelijk bezig aan een opmars. Dit jaar werden 180 wijnen van 46 verschillende domeinen geproefd. Ter vergelijking, in 2005, bij de eerste editie proefden de sommeliers nog 21 wijnen. De deelnemende wijnbouwers vertegenwoordigden 82,5 procent van de totale Belgische productie in 2018. Achttien wijnen daarvan kregen een gouden medaille. Wijndomein Schorpion uit het Limburgse Vliermaal haalde met vier stuks het hoogst aantal gouden medailles binnen. Zo'n tien wijndomeinen namen voor het eerst deel aan de proeverij. Lees ook: Chardonnay van de chef: vijf Belgische restaurants die zelf hun wijn maken De medaillewinnaars en hun wijnen worden voorgesteld en geproefd tijdens de happening van de Belgische wijnen op de Horeca Expo Gent op zondag 17 november. Liever nu al kennismaken met de prijsbeesten? Dit zijn ze: Chant d'Eole Blanc de Blancs (Domaine du Chant d'Eole) Pinot Gris (Kluisberg) Pinot Gris en Chardonnay (Pietershof) Zwart Brut, Cuvée Houben Blanc de Blancs en Goud Brut (Schorpion) Ruffus Chardonnay Brut en Ruffus Brut Rosé (Vignoble des Agaises) Contrepoint en L'insoumise (Vin de Liège) Belgian Bull's Blood (Hoenshof) Waes Wit en Waes Rood (Waes) Blanc de Blancs Brut (Stuyvenberg) Peregrino (Haksberg) Pure White Albarino (Vandeurzen).