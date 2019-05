Yannick Alléno is dé voortrekker van de moderne Franse topkeuken, bekroond met niet minder dan acht Michelinsterren. Hij is ook een gulzig reiziger met een voorliefde voor Japan. Twee gerechten illustreren mooi hoe hij zijn ervaringen omzet in smaak.

Het 1600 m² grote Pavillon Ledoyen op de Parijse Champs-Élysées is een tempel van de Franse gastronomie. Eigenaar en chef Yannick Alléno, die sinds juli 2014 aan het roer staat van dit vlaggenschip, is een veelbekroonde chefs wier ster blijft schitteren. Op zijn palmares: drie sterren voor Alléno in Pavillon Ledoyen, drie voor Cheval Blanc in Courchevel, één voor restaurant Stay op de 81ste verdieping van Signiel, de hoogste toren van Seoel in Zuid-Korea. En onlangs nog een achtste ster die hij, samen met zijn jonge Japanse chef Yasunari Okazaki, kreeg voor L'Abysse, de sushibar die vorige zomer openging in het Pavillon Ledoyen. Daarbij komen nog twee prestigieuze eethuizen, een in Marrakesh en een in Dubai.

