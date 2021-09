Overbevissing, bijvangst. Niet zelden worden deze termen in één adem genoemd met de visserij. Klimaatverandering kan inmiddels ook aan dit rijtje worden toegevoegd. Keurmerken MSC en ASC lanceren tijdens de jaarlijkse Bewuste Visweek 'Een goed verhaal op je bord', om mensen te sensibiliseren rond het problematiek. In deze week - van 27 september tot 3 oktober - laten de labels zien welke impact zij hebben op natuur, economische ontwikkeling en lokale gemeenschappen.

Volgens recent onderzoek van een verzameling wetenschappelijke instituten zal de wereldwijde consumptie van visproducten tegen 2050 verdubbelen. Een blue food revolution moet de milieuproblematiek en ondervoeding tegengaan. Dit onderstreept voor MSC en ASC de noodzaak om te kiezen voor duurzaam en verantwoord.

Binnen de vissector stijgt het aandeel duurzame vis gestaag: inmiddels draagt bijna een vijfde deel van de vis een duurzaam of verantwoord keurmerk. Het aandeel overbevissing stijgt echter bijna even hard. Verantwoorde viskweek draagt bij aan het verlichten van de druk op wilde visbestanden, maar kampt met haar eigen uitdagingen, zoals watervervuiling en slechte werkomstandigheden. Hidde van Kersen, directeur MSC Benelux: 'Het aandeel duurzame vis stijgt gestaag, maar overbevissing ook. Volgens de VN-Organisatie FAO werd in 1990 nog 18 procent van de visbestanden overbevist. Inmiddels is dat gestegen tot 35 procent. Er is dus alle reden om te kiezen voor duurzaam en verantwoord.'

Toekomstbestendig

Deze Bewuste Visweek duikt zowel online als in de supermarkt in de verhalen die MSC en ASC tegenkomen bij hun missie om het leven onder water te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Zowel dichtbij huis, zoals in Zeeland of aan de Waddenzee, als elders in de wereld zoals in Noorwegen of Ecuador.

De noodzaak om over te schakelen op duurzaam en verantwoord wordt wereldwijd erkend. 'De wereldwijde visconsumptie stijgt. Gekweekte vis helpt het verschil met de beschikbare hoeveelheid wildgevangen vis opvangen, maar dat moet op een verantwoorde manier gebeuren. Anders creëert aquacultuur evengoed problemen, zowel op vlak van milieu als sociaal' vertelt,Sarah Hennin, Market Development Manager België bij ASC. 'Bij het ASC zien we het aantal verantwoorde kwekerijen in sneltempo stijgen: kwekerijen die hun verantwoordelijkheid nemen, en hun sociale en ecologische impact zo klein mogelijk houden. Tijdens de Bewuste Visweek werken we samen met meer dan 20 diverse partners, uit heel het maatschappelijke veld, om de positieve impact van verantwoorde aquacultuur te laten zien.'

Onafhankelijke certificering

Om overbevissing te voorkomen en de impact op natuur en milieu te verkleinen, kunnen consumenten de keurmerken voor zowel wildgevangen vis (MSC) als voor gekweekte vis (ASC) als leidraad gebruiken. Met wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijk afgegeven certificering wordt jaarlijks bepaald of een vis dit keurmerk kan dragen. De resultaten mogen er zijn: wanneer we vaker kiezen voor duurzaam en verantwoord, plukken regio's overal ter wereld daar de vruchten van, verbeteren visbestanden en herstelt de onderwaterwereld zich.

