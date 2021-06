Opinionated About Dining (OAD) heeft zopas zijn nieuwe lijst met 150 te bezoeken restaurants in Europa bekend gemaakt. Daaronder ook acht Belgische adressen.

Sinds 2007 bevraagt de Amerikaanse culinaire blogger Steve Plotnicki vriend en vijand over hun favoriete eetervaringen. Op basis daarvan stelt hij lijsten samen van de meest tot de verbeelding sprekende restaurants ter wereld. Maandagavond werden tijdens een livestream zo opnieuw 150 gastronomische topadressen binnen Europa op het publiek losgelaten.

Aanvoerder van dienst is dit jaar het spraakmakende restaurant Alchemist van chef Rasmus Munk in Kopenhagen, Restaurant Frantzén in Stockholm bevestigt de reputatie van de Scaninavische gastronomie vanop de tweede plaats. Voor de bronzen medaille trekken we dan weer naar die andere regio boordevol goed eten: daar staat cultadres Asador Etxebarri van grillmeester Victor Arguizoniz in Aspe, middenin het Spaans Baskenland. De nummers twee en drie staan daarmee voor de vijf opeenvolgende keer in de top tien.

Ook adressen dichterbij huis worden vermeld in de lijst. Het hoogst genoteerde Belgisch restaurant is L'air du temps van chef Sang-Hoon Degeimbre (** en 19/20) in Liernu op de 40ste plaats. Daarna volgen The Jane (Nick Bril) in Antwerpen (48), restaurant Willem Hiele in Koksijde (57), Souvenir (Vilhjalmur Sigurdarson) in Gent (83), La Paix (David Martin) in Brussel (96), Nuance (Thierry Theys) in Duffel (133), Zilte (Viki Geunes) in Antwerpen (146) en De Jonkman (Filip Claeys) in Brugge op 147.

Daarnaast selecteerde OAD nog een aantal aan sterk aanbevolen en 'gewoon' aanbevolen adressen. Voor ons land werden dat in de eerstgenoemde categorie Pastorale en voor de laatste categorie DIM, Vrijmoed, OAK, Cuines, 33, Va et Vient, Couvert Couvert , EED en Benoit & Bernard Dewitte.

