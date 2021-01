Met het verdwijnen van de laatste broeders uit de Achelse Kluis verliest de Achelse trappist als eerste van de Belgische trappisten zijn Authentic Trappist Product-label. Toch mag Achel zich nog trappist noemen, omdat het ressorteert onder de trappistenabdij van Westmalle. Dat schrijven het Belang van Limburg, De Standaard en Het Nieuwsblad donderdag.

Ook al gebeurt de productie van Achel nog binnen de muren van de Sint-Benedictusabdij en gaat de opbrengst grotendeels naar goede doelen, toch zijn er geen trappisten meer om een oogje in het zeil te houden. Om recht te hebben op het Authentic Trappist Product-label moet een bier voldoen aan alledrie de voorwaarden. 'Er is al een half jaar geen levende communiteit in de Achelse Kluis meer', verduidelijkt vader-abt Nathanaël Koninkx van de abdij van Westmalle.

Ook al is hij niet meer echt authentiek, toch speelt Achel zijn trappist niet kwijt. De Sint-Benedictusabdij ressorteert immers onder de abdij van Westmalle. 'Veel gaat er voor de bierdrinkers dus niet veranderen. Hooguit wat aan het etiket, waar het logo niet langer op zal prijken', zegt vader-abt Nathanaël. 'Toegegeven, gelukkig zijn wij natuurlijk niet met het verlies van dit label.'

De internationale trappistenbierclub telt twaalf bieren, waarvan er, inclusief Achel, zes in België gebrouwen worden. De nog overblijvende Belgische trappistenbieren zijn Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren. La Trappe en Zundert (Nederland), Spencer (VS), Engelszell (Oostenrijk), Tynt Meadow (Engeland) en Tre Fontane (Italië) vervolledigen het lijstje.

