Abdij van Maredsous start microbrouwerij

De Abdij van Maredsous heeft voortaan haar eigen microbrouwerij. Voor het eerst zal er binnen de muren worden gebrouwen, maar dat maakt het nog steeds geen trappist.

Maredsous is bekend voor de kazen en het abijdbier. Maar dat bier is er nooit gebrouwen. In 1947 vloeide de eerste Maredsous, maar dat gebeurde met externe partners. Sinds de jaren zestig al is dat Duvel-Moortgat. Maar daar komt dus verandering in.

Vandaag wordt in de abdij in het Namense Anhée een microbrouwerij geopend. Het gaat om een inverstering door Duvel-Moorgat en fromagerie BEL, de producent van de kazen van Maredsous. “Deze investering kadert perfect in de verlenging van onze samenwerking met de abdij voor de komende 20 jaar”, aldus Duvel-CEO Michel Moortgat. De kleine brouwerij zal wekelijks enkele dagen operationeel zijn.

De klassieke bieren zullen nog steeds bij Duvel in het Antwerpse Puurs gebrouwen worden. In de abdij zelf is het de bedoeling erg specifieke bieren te brouwen, en in beperkte hoeveelheden. Dat maakte het bier dat in de abdij wordt gebrouwen nog geen trappist. Dat komt omdat de lokale monniken behoren tot de Benedictijnen, terwijl trappisten behoren tot de cisterciënzers.