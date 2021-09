België telt 400 brouwerijen. In 2010 waren het er 133.

Dat meldt de Belgische bierconsumentenvereniging Zythos vzw donderdagavond.

Zythos vzw registreerde deze week het Brusselse DrinkDrink! als 400ste brouwerij.

Het aantal brouwerijen is volgens de vereniging de voorbije jaren onafgebroken toegenomen, van 133 in 2010, tot 400 in 2021. Iedereen die een bier op de markt brengt mag in België de benaming brouwerij gebruiken, maar Zythos vzw formuleerde een aantal voorwaarden voor erkenning. Zo moet de brouwinstallatie erkend zijn door de overheden, voldoen aan de wettelijke vereisten en beschikken over de nodige vergunningen.

