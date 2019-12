Tijdens winterse feestmaaltijden durft een stukje van de keuken wel eens te verschuiven naar de feestdis. Van fondue tot tafelpizza: wij inspireren je graag.

De grootste afknapper tijdens een gezellig (eindejaars)etentje? Een gastvrouw of -heer die de hele tijd in de keuken staat. Een gemakkelijke oplossing voor dat euvel is om de oven het grote werk te laten doen, maar dat is niet met elk menu mogelijk. Waarom zou je voor de laatste loodjes je gasten zelf niet inschakelen? Jij doet het voorbereidend werk voor ze komen opdagen, zij koken aan tafel. Hier vind je alvast wat inspiratie in tips en recepten.

Tafelbarbecue

Heel geestig, het idee om aan tafel te grillen op een echt vuur, maar doe het nooit (maar dan ook nooit) binnen. Wij deden het bij wijze van test tóch, en zelfs met een buitendeur op een ruime kier dacht onze CO-melder dat we gek geworden waren. Hoewel er - keurig volgens de belofte van de fabrikant van onze design tafelbarbecue - geen wolkje rook te bespeuren was en het dus heel aangenaam zitten was rond de grill - werd de situatie in onze woonkamer al snel precair. Ons eetfeestje is geëindigd met een loeiend alarm en een kleinschalige evacuatie richting de koude stoep. Geen aanrader voor een gezellig kerstfeest dus.

En toch: zien we nog altijd een gezellige meerwaarde voor het ding tijdens koude dagen. Want het is wel perfect veilig op een (overdekt) terras, dat je voor de gezelligheid versiert met kerstlichtjes. Je gasten kunnen dan hun eigen warme hapjes grillen, eventueel met een warme aperitiefsoep in de hand om warm te blijven. Tegen het moment dat iedereen verkleumd raakt, kan je gezelschap binnen aan tafel. En als de kolen na het hoofdgerecht nog nagloeien, weet je alvast waar naartoe met de marshmallows.

Ofyr Tabl'O, aanbevolen aankoopprijs: 369 euro.

Raclette

Zeg winter en kaasadepten denken aan raclette. Het nationaal gerecht van Zwitserland brengt - behalve een kaasindigestie - echter wel wat kwesties met zich mee waardoor je zou kunnen beginnen twijfelen. Ten eerste is er het probleem van de hardnekkige geur: je op kerstavond verlekkeren op hele hompen gesmolten kaas is één ding, maar als die kaasmoleculen nog rondwaren in je huis op de ochtend van 1 januari, heb je een probleem. Ten tweede is een 'echte' raclette-ervaring zoals in de bergen, met volledige bol kaas, zeldzaam. Ook de bevlekte tafellakens moet je voor lief nemen.

Raclette bij Wintar © Kris Vlegels

En toch: is raclette in de winter voor de fans net als The Sound of Music op kerstdag: het hoort er gewoon bij. Gelukkig is er een oplossing waarmee je je huis niet in kaaswalmen hoeft te dompelen én je tegelijk kan genieten van de real deal: een kwaliteitsraclette op verplaatsing. Op de Antwerpse De Konincksite vind je nog tot begin februari de winterbar Wintar, waar je onder leiding van kaasmeester Fredrick Van Tricht en überslager Luc De Laet raclette kan herontdekken.

Wintar, open van donderdag tot zondag (17:00 tot 24:00 uur)

Boomgaardstraat 17, Berchem

Fondue

Er was ooit een tijd dat fondue elk eindejaarsfeest domineerde, maar vandaag hoort de pruttelpot vooral nog thuis op twee locaties: de après-skihut en een feestje in jaren 80-thema. De redenen daarvoor hoeven we niet ver te zoeken: bij de intrede van de 21e eeuw werd vet des duivels. Als we vandaag nog iets willen frituren in de kerstperiode, zijn het doorgaans kroketten. (Iets met prioriteiten kennen enzo.) Bovendien levert zo'n fonduestel nogal wat werk op: de schoonmaak is niet van de poes, en al zeker niet als er ook lustig morsende neefjes aanschuiven.

En toch: is het een heerlijke manier van koken aan tafel, en niet alleen omdat hij instant nostalgisch maakt. Een balletje prikken om het onder luid gesis te laten verdwijnen in de fondue, terwijl je jezelf alvast bedient van enkele side dishes en intussen het debat met nonkel 4x4 over een betalende fietsparking oppookt... Noem ons gerust ouderwets, maar wij vinden dat gezellig. Tenslotte nog extra punten voor de duidelijkheid, want met fondue is er nooit discussie over wie de afwas moet doen. Die taak is immers traditiegetrouw weggelegd voor de nozems die hun priksel kwijtraakten in de pot.

Tafelpizza

Een pizzafeest met zelfgemaakte pizza's klinkt fantastisch, maar resulteert al snel in veel last-minute werk, een ontplofte keuken vol bloem en passata, stresszweet bij de kok van dienst en strijdlustige gasten die hun maag moeten vullen met bij elkaar gesprokkelde spietjes pizza.

En toch: is het een tof idee, want zo goed als iedereen houdt van pizza en als je ze zelf maakt kan je volledig personaliseren naar ieders smaak, intoleranties en diëten. Gelukkig is er een oplossing: een pizzarette. Daarmee maak je in vijf tot zeven minuten je minipizza helemaal aan tafel. Lekker veilig voor kinderhandjes ook, want de koepel wordt niet warm.

Pizzarette © Blokker

Emerio Pizzarette voor zes personen, 59,99 euro bij Blokker.

Gourmet

Een goede elektrische grillplaat op de tafel en bakken maar. Meer moet dat soms niet zijn. Of toch? Ja hoor, want tegenwoordig mag je - zelfs voor een gemakkelijker hoofdgerecht als gourmet - wel iets meer persoonlijkheid aan de dag leggen dan een bak miniatuurvlees uit de supermarkt presenteren. Waarom niet eens zelf een burger (in klein formaat dan) maken? Ook een volwaardig vegetarisch alternatief mag niet ontbreken. Maar meer dan dat moet dat écht niet zijn.