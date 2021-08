Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft rog verkozen tot 'Vis van het jaar 2021'. De vis is dinsdag voorgesteld en geproefd in Oostende.

Met de titel Vis van het Jaar wil VLAM jaarlijks een Noordzeevis in de schijnwerpers zetten om de variatie in het aanbod te promoten. De rog komt na tong en pladijs op plaats drie van de meest aangevoerde vissoorten in Vlaanderen. Sinds 2018 stijgt de verkoop van de rog geleidelijk aan. In de Belgische visserij bedraagt die aanvoer ongeveer 1.400 ton per jaar.

Gedurende het volledige jaar zal de vis op verschillende manieren worden gepromoot. Zo heeft VLAM een receptenfolder gemaakt met verschillende gerechten met rog, uitgewerkt door chef Ilse D'hooge. De folder wordt gratis verdeeld door de visspeciaalzaken en door de visventers. Ook de visgroothandel en supermarkten worden gestimuleerd om rog in de kijker te zetten.

Bijvangst

Rog is een typische bijvangst in de tongvisserij. De meeste roggen die bij ons worden aangevoerd, komen uit de Noordzee en de Golf van Biskaje. Toch is de vis nog niet zo gekend bij Vlamingen.

Aan de slag: Gepocheerde rog met jonge groenten

Het is de tweede keer dat rog vis van het jaar wordt. Toen kwam de keuze voor rog nog in opspraak omdat de vissoort bedreigd was. Intussen zijn de soorten die gevangen worden groter in aantal. Enkel de drie soorten die het goed doen (de blonde rog, gevlekte rog en stekelrog) mogen gevangen worden.

Het is de 33ste keer dat VLAM samen met de visserijsector een 'vis van het jaar' kiest. Vorig jaar werd pladijs de vis van het jaar.

In de keuken

Het visvlees van rog is vrij stevig en laat tal van bereidingen toe, en heeft als bijkomend voordeel dat het ook geen vervelende graten herbergt. Rog heeft wel een heel set kraakbeentjes, maar het visvlees laat zich er heel makkelijk van verwijderen. Reken bij een bereiding op 300 g per persoon. Rog wordt vaak gepocheerd of gebakken, maar komt ook mooi tot zijn recht in de oven of in een papillot.

Aan de slag: Rog met kappers en hazelnootboter

Versheid is sowieso erg belangrijk wanneer je met vis werkt, maar voor rog misschien wel nóg belangrijker. Maak vleugels zeker binnen twee dagen na aankoop klaar, anders riskeer je een weinig appetijtelijke ammoniakgeur. Een verse rogvleugel is lichtroze en heeft een stevige textuur. Hoe witter de kleur, hoe ouder de vleugel en hoe slapper het visvlees. Kan je de rog niet onmiddellijk klaarmaken, bewaar hem dan in fris water met een scheutje azijn in de koelkast. Vries hem zeker niet in.

