Belgisch en biologisch? Grote kans dat het dan uit Wallonië komt.

De biologische landbouw in België groeit elk jaar gestaag, maar vooral Wallonië trekt de kar. Het landsdeel is inmiddels goed voor 91 procent van het totale bioareaal van België. Op dit moment is bijna twaalf procent van de landbouwgebieden in Wallonië bestemd voor biologische landbouw.

Vandaag zijn er in Wallonië opnieuw zeventig biobedrijven meer dan vorig jaar en het ziet er niet naar uit dat de opmars zal stoppen. Waals minister van Landbouw Willy Borsus (MR) hanteert de ambitieuze doelstelling om maar liefst dertig procent van de bruikbare landbouwopppervlakte in 2030 biologisch te maken.

In tien jaar tijd hebben meer dan duizend boerderijen de stap naar biologische productie gemaakt. Dat vertegenwoordigt veertien procent van de Waalse boerderijen, of een op de zeven. Vooral biologische groenten en fruit zitten in de lift.

