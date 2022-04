In de stad Antwerpen hebben 87 basisscholen ingetekend op het project van het stadsbestuur dat gratis gezonde voeding wil aanbieden aan leerlingen. In totaal zullen volgens de stad meer dan 20.000 leerlingen worden bereikt.

Het aanbieden van gratis gezonde maaltijden was een speerpunt van het programma van Vooruit bij de vorige Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen en dus ook van huidig Vooruit-schepen voor Onderwijs Jinnih Beels. Na een proefproject maakte Beels eind vorig jaar bekend dat alle Antwerpse basisscholen zouden kunnen instappen in het project 'Smakelijke School' om een toelage van gemiddeld 1 euro per kind per dag te krijgen voor gezonde voeding.

In september starten alvast 87 basisscholen met het project, goed voor meer dan 20.000 leerlingen. In totaal telt Antwerpen naar schatting 65.000 leerlingen in het basisonderwijs. Elke school bepaalt zelf wat ze precies aanbiedt aan de leerlingen: dat kan een voedzaam ontbijt zijn, soep, een gezonde lunch of een gezond tussendoortje.

Energieker

'Gezonde maaltijden hebben heel wat voordelen en een positieve impact op leerlingen, hun ouders en de school zelf', zegt Beels. 'Zo kunnen kinderen energieker deelnemen aan de lessen en zijn ze meer geconcentreerd. Goed voor de leerprestaties, maar daarnaast ook voor hun gezondheid op korte en lange termijn.'

Scholen die nog niet intekenden in de eerste inschrijvingsronde, kunnen in september nog een toelage aanvragen om te starten in januari 2023.

