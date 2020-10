Niet alleen zwarte chocolade smaakt soms bitter. Tijdens deze Week van de Fair Trade onthullen acht bekende kunstenaars elk op hun manier de duistere kant van chocolade én waar de oplossingen liggen.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom vroeg Oxfam België aan vier cartoonisten (Lectrr, Chrostin, Niet nu laura, MAT) en vier kunstenaars (Nick Timmermans, Fennabee en Penelope Deltour) om een werk te maken dat de bittere nasmaak toont die vaak aan chocolade hangt.

In de chocoladesector zijn te lage prijzen immers bittere realiteit. De meeste cacaoboeren verdienen niet genoeg om zichzelf en hun gezin te onderhouden, terwijl hun product andere mensen verder in de cyclus rijk maakt. Slavernij en kinderarbeid zijn door de enorme armoede moeilijk uit de wereld te helpen. Een eerlijke prijs krijgen en een leefbaar inkomen verdienen is echter een mensenrecht, aldus Oxfam België. Daarom roept de organisatie alle chocoladebedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Zorgplicht

Er zijn vandaag genoeg welwillende bedrijven die wel meer zouden willen doen voor hun producenten, maar nog vaak bang zijn om zelf het initiatief te nemen. Leveranciers meer betalen en zo in je eigen winstmarges snijden kan je concurrentiepositie immers verzwakken. Heel vaak klinkt daarom de roep om alle bedrijven te verplichten meer rekening te houden met mensenrechten en milieu, zodat ze allemaal gelijk aan de start staan.

© Niet Nu Laura

Een zogenaamde zorgplichtwet zou het zo eerlijker maken voor alle schakels in de keten, van hoog tot laag. Wanneer er toch iets zou gebeuren dat niet kan, zouden opdrachtgevende bedrijven daar verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden. Dat idee is niet nieuw: in Groot-Brittannië moeten bedrijven al sinds 2015 aantonen dat ze actie ondernemen om hun toeleveringsketens vrij van slavernij en mensenhandel te maken. Oxfam België vraagt ook een dergelijke actie van Belgische en Europese beleidsmakers. 'Er moet een wetgeving komen die zijn tanden laat zien en toont aan welke minimumvereisten bedrijven consequent moeten voldoen.'

Live aan het werk

Wie de vier jonge illustratoren en (grafisch) kunstenaars live aan het werk wil zien, kan dat op 7, 13, 14 en 15 oktober in de stations van Gent Sint-Pieters, Antwerpen, Brussel-Noord en Brugge. De hele dag zullen ze door middel van een installatie of gigantisch schilderij de pendelaar een artistieke interpretatie presenteren, rond de uitdagingen in de West-Afrikaanse cacaosector. Wie tijdens de Week van de Fair Trade bovendien een Oxfam-Wereldwinkel bezoekt, maakt kans om met een gesigneerde cartoon naar huis te gaan. Alle cartoons bekijken en stemmen op je favoriet kan via de site van Week van de Fair Trade.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom vroeg Oxfam België aan vier cartoonisten (Lectrr, Chrostin, Niet nu laura, MAT) en vier kunstenaars (Nick Timmermans, Fennabee en Penelope Deltour) om een werk te maken dat de bittere nasmaak toont die vaak aan chocolade hangt.In de chocoladesector zijn te lage prijzen immers bittere realiteit. De meeste cacaoboeren verdienen niet genoeg om zichzelf en hun gezin te onderhouden, terwijl hun product andere mensen verder in de cyclus rijk maakt. Slavernij en kinderarbeid zijn door de enorme armoede moeilijk uit de wereld te helpen. Een eerlijke prijs krijgen en een leefbaar inkomen verdienen is echter een mensenrecht, aldus Oxfam België. Daarom roept de organisatie alle chocoladebedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Er zijn vandaag genoeg welwillende bedrijven die wel meer zouden willen doen voor hun producenten, maar nog vaak bang zijn om zelf het initiatief te nemen. Leveranciers meer betalen en zo in je eigen winstmarges snijden kan je concurrentiepositie immers verzwakken. Heel vaak klinkt daarom de roep om alle bedrijven te verplichten meer rekening te houden met mensenrechten en milieu, zodat ze allemaal gelijk aan de start staan. Een zogenaamde zorgplichtwet zou het zo eerlijker maken voor alle schakels in de keten, van hoog tot laag. Wanneer er toch iets zou gebeuren dat niet kan, zouden opdrachtgevende bedrijven daar verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden. Dat idee is niet nieuw: in Groot-Brittannië moeten bedrijven al sinds 2015 aantonen dat ze actie ondernemen om hun toeleveringsketens vrij van slavernij en mensenhandel te maken. Oxfam België vraagt ook een dergelijke actie van Belgische en Europese beleidsmakers. 'Er moet een wetgeving komen die zijn tanden laat zien en toont aan welke minimumvereisten bedrijven consequent moeten voldoen.'Wie de vier jonge illustratoren en (grafisch) kunstenaars live aan het werk wil zien, kan dat op 7, 13, 14 en 15 oktober in de stations van Gent Sint-Pieters, Antwerpen, Brussel-Noord en Brugge. De hele dag zullen ze door middel van een installatie of gigantisch schilderij de pendelaar een artistieke interpretatie presenteren, rond de uitdagingen in de West-Afrikaanse cacaosector. Wie tijdens de Week van de Fair Trade bovendien een Oxfam-Wereldwinkel bezoekt, maakt kans om met een gesigneerde cartoon naar huis te gaan. Alle cartoons bekijken en stemmen op je favoriet kan via de site van Week van de Fair Trade.