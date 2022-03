Tijdens een citytrip in het bruisende Amsterdam is een koffiepauze af en toe welkom. Daarvoor trek je liefst naar een gespecialiseerde koffiebar, of zoals onze Noorderburen het noemen: koffietentje. Wij proefden het zwarte goud in Amsterdam en selecteerden zeven koffiebars waar smaak, esthetiek en gezelligheid samenkomen.

AObar

Bij AObar in Amsterdam West kan je koffiedrinken in een Japans aandoend zwembadinterieur. Klinkt al te gek? Geen nood, het is er net heel rustgevend. Ao betekent blauw in het Japans en dat zal je geweten hebben. Het witte en hemelsblauwe interieur matcht wonderwel met koffie en lekkernijen. Een Japanse bar is niet compleet zonder thee uiteraard, dus ook voor een matcha kan je hier terecht.

Adres: Van Hallstraat 97 Amsterdam

Openingsuren: maandag tot vrijdag: 8u-17u, zaterdag & zondag: 9u-18u

https://www.aobar.nl/

Scandinavian Embassy

Een Scandinavische koffiebar uitgebaat door rasechte Zweden? Daar horen heerlijk geurende kaneelbollen en houten meubels bij. De koffiebonen die gebruikt worden in deze bar in De Pijp worden gebrand in Scandinavië. Je kunt er kiezen tussen verschillende soorten en diverse bereidingstechnieken. Het is er klein, maar fijn. Bereid je dus voor op aanschuiven op drukke momenten. Bij mooi weer kan je met je afgehaalde koffie in het gezellige Sarphatipark gaan struinen. Een perfecte fika.

Adres: Sarphatipark 34, 1072 PB Amsterdam

Openingsuren: maandag tot vrijdag 8u-18u, zaterdag & zondag: 9u-18u

scandinavianembassy.nl/

Caffènation

Toegegeven, je hoeft niet naar Amsterdam voor de koffie van de Antwerpse koffiebranderij, maar als je bij de Noorderburen een bakje troost nodig hebt, kan dit adresje niet op de lijst ontbreken. Nationale trots is volledig terecht, want bij Caffènation drink je koffie van de bovenste plank.

Adres: Warmondstraat 120, 1058TX Amsterdam

Openingsuren: maandag tot vrijdag: 8u-17u, zaterdag: 9u-17u, zondag & feestdagen: 10u-17u

caffenation.be/pages/amsterdam

Uncommon

Deze zaak in Oud-West is heel fotogeniek. Het minimalistische interieur geeft Scandinavische vibes en straalt rust uit. Je drinkt er koffie, matcha en kombucha. Honger? Er zijn ook smakelijke lunchopties en zoete lekkernijen. De kaart past zich aan de seizoenen aan en de ingrediënten zijn van lokale producenten. Uitbaters Josh Cotton en Claye Tobin sourcen de koffiebonen niet van één plantage, maar van over de hele wereld. Roosteren gebeurt in Amsterdam. Bij mooi weer kan je gebruik maken van het kleine terrasje aan de shop. Overtuigd van de koffie? De bonen zijn er ook te koop.

Adres: Eerste Constantijn Huygensstraat 63H, 1054 BT Amsterdam

Openingsuren: Maandag tot vrijdag: 8u - 17u, zaterdag & zondag: 9u - 18u

uncommonams.com/

Coffee & Coconuts

Coffee & Coconuts vind je in hartje Amsterdam. Ondanks de grootte van de koffiebar, gehuisvest in een oude cinema, is de sfeer er heerlijk relaxed. De eigenaars willen dan ook de vibe van een tropisch eiland nabootsen. Je vindt er huisgebrande koffie, verschillende opties om te ontbijten, lunchen en aperitieven. De keuken werkt zoveel mogelijk met biologische, lokale producten en maakt alles zelf, van de sapjes tot gebakjes. De koffiebar is zeven dagen op zeven open van zeven tot zeven: hier sta je dus niet snel voor een gesloten deur. Leuk voor vegans: hier betaal je niets extra voor kokos- of havermelk.

Adres: Ceintuurbaan 282-284, 1072 GK Amsterdam

Openingsuren: elke dag van 7u-19u

www.coffeeandcoconuts.com/

Toki

Toki is niet alleen hip en fotogeniek, de koffie is er ook echt de moeite. De bonen komen uit Berlijn (Bonanza Coffee Roasters). Je drinkt er ook lekkere losse thee en scoort er een smakelijke lunch.

Toen wij deze verborgen parel gevonden hadden, bleken we lang niet de enigen. Het werd dus een afhaalkoffie. Prima uiteraard, maar het interieur mag er zijn, dus een zitplaats scoren is nog leuker. Toch naast een plaats gegrepen? Rondkuieren met je koffie en gebak is geen straf in de Jordaan.

Adres: Binnen Dommersstraat 15, 1013 HK Amsterdam

Openingsuren: maandag tot vrijdag: 8u-17u, zaterdag & zondag: 9u-17u

www.tokiho.amsterdam/

LOT61

Paul en Adam, twee Australiërs met een avontuurlijke inborst, zijn de oprichters van LOT61. Ze groeiden op in Sydney, maakten een tussenstop in Brooklyn om uiteindelijk in Amsterdam neer te strijken. De koffiebar heeft dan ook duidelijk Australische en New Yorkse invloeden. Met hun bonenbranderij zijn de Aussies op weg naar circulariteit. Onlangs kregen ze het B-Corpcertificaat. Duurzaamheid en een eerlijke prijs voor de koffieboeren vinden ze dan ook heel belangrijk.

Adres: Kinkerstraat 112, 1053 ED Amsterdam.

Openingsuren: maandag-vrijdag: 8u-18u, zaterdag & zondag: 9u-18u

lot61.com/

Zin om volledig ondergedompeld te worden in de Amsterdamse koffiecultuur? Van 31 maart tot 2 april vindt The Amsterdam Coffee Festival plaats. Je kunt er koffie ruiken, proeven en shoppen naar hartenlust.

