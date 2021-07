Ruim de helft van de 55-plussers drinkt kraanwater binnen het eigen gezin, maar slechts een vijfde doet dat ook als er gasten zijn. Dat is de bevinding van een enquête bij duizend Belgen.

Flessen- of kraanwater? Er blijkt een duidelijk verschil te zijn in de omstandigheden en de huishoudens waarin ze op tafel komen. In een enquête van onderzoeksbureau iVOX in opdracht van kraanspecialist Aqualex zegt immers de helft van de Belgen dat ze meestal water van de kraan drinken, maar dat verandert wanneer er bezoek komt. Dan durft nog maar een derde kraanwater serveren, vooral omdat dat onbeleefd zou heten.

Opvallend is het grote verschil tussen jongeren en ouderen. Hoewel de helft van beide groepen aangeeft meestal kraanwater te drinken, doet nog 41 procent van de jongeren dat wanneer er bezoek komt, tegenover slechts 21 procent van de 55-plussers.

Hoe jonger, hoe vaker er dus kraanwater op tafel komt, zelfs met bezoek erbij. Dat is een bewuste keuze, blijkt uit de enquête. Dat doen ze zowel voor de lagere prijs als voor het milieu. Ook het gemak wordt als reden genoemd: met kraanwater hoef je niet te zeulen tussen de winkel en thuis.

