Sinds de start van de coronacrisis leerden heel wat Belgen de korte keten kennen. Dat blijkt ook uit de verkoop van hoevevlees.

De korte keten is een klein, maar sterk groeiend kanaal voor voedingsaankopen. Ongeveer twee procent van de Belgische gezinnen koopt minstens één keer per jaar vers vlees op de hoeve. Tijdens de eerste lockdown eerder dit jaar nam dit aandeel toe. 44% meer gezinnen kozen voor vlees via korte keten ten opzichte van het jaar voordien. In absoluut volume stelt dit meer dan 1.600 ton vlees voor dat rechtstreeks via de hoeve werd verkocht. Opvallend is dat deze stijging voornamelijk gedreven wordt door een jongere bevolkingsgroep.

Momenteel telt Vlaanderen zo'n 154 hoeveslagers. Daarbij kiezen heel wat jonge landbouwers ervoor om zelf waarde toe te voegen en een opleiding tot beenhouwer te volgen, of om vlees te commercialiseren door samen te werken met een ambachtelijke slagers.

Vlaanderen telt ongeveer 3000 Korte Ketenproducenten. Een overzicht van hoevewinkels in de buurt vind je op www.rechtvanbijdeboer.be.

De korte keten is een klein, maar sterk groeiend kanaal voor voedingsaankopen. Ongeveer twee procent van de Belgische gezinnen koopt minstens één keer per jaar vers vlees op de hoeve. Tijdens de eerste lockdown eerder dit jaar nam dit aandeel toe. 44% meer gezinnen kozen voor vlees via korte keten ten opzichte van het jaar voordien. In absoluut volume stelt dit meer dan 1.600 ton vlees voor dat rechtstreeks via de hoeve werd verkocht. Opvallend is dat deze stijging voornamelijk gedreven wordt door een jongere bevolkingsgroep.Momenteel telt Vlaanderen zo'n 154 hoeveslagers. Daarbij kiezen heel wat jonge landbouwers ervoor om zelf waarde toe te voegen en een opleiding tot beenhouwer te volgen, of om vlees te commercialiseren door samen te werken met een ambachtelijke slagers. Vlaanderen telt ongeveer 3000 Korte Ketenproducenten. Een overzicht van hoevewinkels in de buurt vind je op www.rechtvanbijdeboer.be.