35 restaurants nemen deel aan Antwerpen Proeft

Aan de Waagnatie op het Antwerpse Eilandje vindt op 1, 3, 4 en 5 mei de dertiende editie van Antwerpen Proeft plaats.

Het gastronomisch festival Antwerpen Proeft krijgt 35 restaurants over de vloer en biedt in totaal zowat 80 gerechtjes aan. Er zijn zoals steeds ook tal van demonstraties, workshops en signeersessies door bekende koks.

Op de affiche staan verschillende sterrenrestaurants uit de regio, zoals The Jane, Kommilfoo, The Glorious en Nathan (allen uit Antwerpen), Centpourcent (Sint-Katelijne-Waver) en Pastorale (Reet).

Er komen ook verschillende Nederlandse restaurants langs en vanuit Oostenrijk is er lekkers uit Tirol en het Zillertal beschikbaar. Chef-kok Nick Bril van The Jane is de ambassadeur van deze editie en stippelde het programma mee uit.

Andere bekende koppen die het publiek kan spotten aan de restaurantstandjes of bij een van de nevenactiviteiten zijn Dagny Ros, Jeroen De Pauw, Jeroen Van Dyck, Michaël Vrijmoed, Rani De Coninck, Seppe Nobels, Sepideh Sedaghatnia en Sofie Dumont. Er zijn kookdemonstraties, masterclasses, workshops en signeersessies.

Nieuw is de Grillmasters Burn-out, een samenwerking met het Vier-programma waarbij de deelnemers worden uitgedaagd om een specifiek Antwerps streekproduct zo goed en lekker mogelijk te grillen. Er komt ook een vervolg op de Omelet Battle met BV's.

Tickets voor Antwerpen Proeft kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Je krijgt daar meteen ook een welkomstdrankje en een huisaperitief bij een deelnemend restaurant naar keuze voor. Kinderen tot 15 jaar mogen gratis naar binnen.