Hoe vaak vieren Belgen kerst? Met wie zitten ze het liefst rond de feesttafel? En wat staat er op het menu? Op al die vragen biedt kookplatform Lekker van bij ons nu antwoord met een enquête.

Hypes komen en gaan, maar kersttradities blijven eeuwig bestaan. Of veranderen ze toch meer dan op het eerste zicht lijkt? Dat is een vraag waar Lekker van bij ons antwoord op wou vinden. Via een enquête peilt het kookplatform naar de feestgewoonten van de Belg.

Druk druk druk

Daaruit blijkt ten eerste dat kerst een drukke periode is: gemiddeld staan er maar liefst 3,3 kerstfeestjes op de planning. Bij mensen onder de 35 jaar oud en bij gezinnen met kinderen ligt dat aantal nog hoger. Meer dan één derde (35 procent) heeft vijf feestjes op de agenda staan. Dat is meer dan enkele decennia geleden, en dat ligt niet alleen aan het feit dat we ook onze framily graag dicht bij ons hebben in deze periode, maar ook aan het toegenomen aantal plusfamilies en nieuwe samengestelde gezinnen.

Druk dus, maar we zouden het niet willen missen. De grote meerderheid van de Belgen beschouwt de feestdag immers als ideaal moment om nog eens te tafelen met familie. Want dat is de groep mensen waarmee we het vaakst aan tafel schuiven op kerstavond en kerstdag. Dat is niet onlogisch, aldus trendwatcher Herman Konings. 'Het wordt steeds moeilijker om het hele gezin rond de tafel te krijgen. Op Kerstmis keren we met zijn allen even terug naar de traditie van het samen rond de tafel zitten. Het is nog dat ene moment dat je als van zelfsprekend reserveert voor familie, waarop het samenhorigheidsgevoel centraal staat.'

Vlees

En dat feestmaal zelf? Dat wordt voornamelijk bereid door de heer of vrouw des huizes. Tachtig procent van de warme maaltijden (meestal drie gangen) zijn huisgemaakt. Acht procent van de enquête-deelnemers gaven aan dat bij hen alle genodigden verantwoordelijk zijn voor een gang, een kleine minderheid geniet van afgehaalde maaltijden of eet buitenshuis.

Vegetarisme mag dan wel aan belang winnen, tijdens de feestdagen is daar volgens de VLAM-enquête maar weinig van te merken. Meer dan negen op tien Belgen zegt dat er bij hem of haar vlees op het feestmenu staat. Drie procent eet het (ook) dan liever niet.