In 2021 werden elke maand meer dan 26 miljoen dieren geslacht in ons land. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel donderdag.

In 2021 zijn maandelijks 26,32 miljoen dieren geslacht in België. Wat het gewicht betreft, zijn varkens goed voor 62 procent van de totale hoeveelheid vlees: dat zijn maandelijks 965.000 varkens. In aantallen zijn kippen, met 25,2 miljoen geslachte dieren per maand, in de meerderheid.

Meer varkens en kippen, minder rund

Op jaarbasis leverde de Belgische varkensslacht 1,14 miljard kilogram vlees op. Het aantal geslachte varkens bevindt zich op het hoogste niveau sinds vijf jaar. In 2021 werden in ons land 11,6 miljoen varkens geslacht, een stijging van vier procent ten opzichte van 2020.

De pluimveesector levert met 448 miljoen kilogram geslachte kippen een kwart van het totale geslacht gewicht. In 2021 zijn 303 miljoen kippen geslacht, goed voor een stijging van twee procent.

De rundveesector is met 247 miljoen kilogram vlees goed voor dertien procent van het geslacht gewicht. Over het hele jaar werden 767.000 runderen naar de slachtbanken geleid, dat waren er twee procent minder dan in 2020. Het aantal geslachte runderen daalt al sinds 2017.

Na kippen en varkens, worden er op maandbasis het meest runderen (64.000 dieren) en kalkoenen (62.000 dieren) geslacht. Daarna volgen schapen (10.000 dieren), overig gevogelte (4.000 dieren), eenden (3.000 dieren), geiten (2.000 dieren) en paarden (130 dieren).

