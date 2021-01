De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO- riep dit jaar uit als internationaal jaar van de groenten en fruit. 'Ze vullen niet alleen je bord, maar ook je herinneringen.'

Groenten en fruit: als je het ons vraagt zijn ze wat eten en koken zo leuk maakt. Ze komen in allerlei verschillende kleuren en vormen, smaken en geuren en de mogelijkheden ermee zijn onbeperkt. Die boodschap willen nu ook de Verenigde Naties meer verkondigen. Onder de digitale noemer #IYFV2021 zal de FAO een jaar lang het belang van productie en consumptie van groenten en fruit op de (politieke) agenda zetten.

Dat belang wordt zeker vandaag erg duidelijk, liet directeur-generaal Qu Dongyu verstaan tijdens de digitale aftrap van de campagne. 'In de huidige gezondheidscrisis is het bevorderen van gezonde eetpatronen die ons immuunsysteem versterken wel bijzonder toepasselijk.'

Het hele jaar lang staan er activiteiten op het programma rond het duurzaam produceren van groenten en fruit, maar ook rond het verwerken, bewaren en transporteren. De vergrote focus moet voedselverspilling tegengaan en arme boerengezinnen meer bestaanszekerheid geven.

Groenten en fruit: als je het ons vraagt zijn ze wat eten en koken zo leuk maakt. Ze komen in allerlei verschillende kleuren en vormen, smaken en geuren en de mogelijkheden ermee zijn onbeperkt. Die boodschap willen nu ook de Verenigde Naties meer verkondigen. Onder de digitale noemer #IYFV2021 zal de FAO een jaar lang het belang van productie en consumptie van groenten en fruit op de (politieke) agenda zetten. Dat belang wordt zeker vandaag erg duidelijk, liet directeur-generaal Qu Dongyu verstaan tijdens de digitale aftrap van de campagne. 'In de huidige gezondheidscrisis is het bevorderen van gezonde eetpatronen die ons immuunsysteem versterken wel bijzonder toepasselijk.'Het hele jaar lang staan er activiteiten op het programma rond het duurzaam produceren van groenten en fruit, maar ook rond het verwerken, bewaren en transporteren. De vergrote focus moet voedselverspilling tegengaan en arme boerengezinnen meer bestaanszekerheid geven.