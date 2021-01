In Kortrijk hebben zowat 125 horecazaken donderdagmorgen een symbolische actie op poten gezet. Aan elk van de zaken werden immoborden gehangen met als opschrift 'over te nemen door de overheid'. Daarmee wil de Kortrijkse horecasector een noodkreet slaken omwille van de aanhoudende verplichte sluiting.

Ruim 100 immoborden met het opschrift 'immo VDB- over te nemen door de overheid' doken op in het straatbeeld. Met de slogan wordt verwezen naar de langdurige verplichte sluiting van de horeca omwille van de coronamaatregelen. 'Immo VDB' verwijst naar de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. 'Met deze actie willen we een noodkreet slaan. We wachten bang af hoeveel van onze collega's het uiteindelijk niet zullen redden van deze verdrinkingsdood terwijl deze regering schaamteloos toekijkt naar deze afslachting', klinkt het bij de horecazaken.

De uitbaters hekelen vooral het gebrek aan toekomstperspectief en het gebrek aan communicatie vanuit de overheid. Ook zijn er grote zorgen omtrent het behouden van personeel. 'Zij vallen al maanden terug op 70 procent van hun loon.' De uitbaters zitten verder met heel wat vragen over hoe een eventuele heropening zal verlopen. 'Zullen er verdere investeringen nodig zijn wanneer we mogen opengaan, zoals bijvoorbeeld het al dan niet plaatsen van een ventilatiesysteem? Hoelang zullen de steunmaatregelen blijven gelden? Zullen de voorgaande btw-regels (6%) bij heropening ingevoerd worden? Zal elk type horeca op hetzelfde moment kunnen openen en zal een heropening tijdig aangekondigd worden?'

De actievoerders benadrukken wel dat ze kunnen rekenen op solidariteit van stad Kortrijk. 'We blijven, zo ver als mogelijk, positief en hopen dat we binnenkort opnieuw aan de slag kunnen.'

