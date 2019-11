'De ui is de trouwste, maar ook de veelzijdigste en onmisbare ster in elke keuken', schrijft Agnes Goyvaerts in haar column. Er valt dus best wat te vertellen over de ajuin.

Al ooit voluit in een rauwe ui gebeten? Waarschijnlijk niet, de geur is immers niet erg uitnodigend. Nochtans is de ui - of in Aalst de ajuin - niet alleen de trouwste, maar ook de veelzijdigste en onmisbare ster in elke keuken. Hoeveel recepten beginnen niet met: snipper een ui en...? Ui is niet duur, bewaart goed en hij is er in soorten, van gewone, gele,witte of rode ui, tot zilverui, lente-ui of sjalot, elk met zijn eigen geur, smaak en toepassing. Een buitenbeentje is de roze, de oign...