'Snipper een ui en fruit hem met wat olie': het is de start van menig recept waarbij de nederige bol verder geen rol meer speelt. Toch heeft hij veel meer te bieden. Tien recepten waarin hij schittert op zichzelf.

Koude dagen vragen om echte wintergroenten, lijken we te vinden, want de knollen, kolen en uien vliegen de supermarkten uit. De winter je keuken binnentrekken is met uien erg gemakkelijk, want je hebt er altijd wel in huis, waardoor je de sneeuw niet hoeft te trotseren om nog inkopen te doen. Daarbij barst de bol van de stevige smaken die wel wat weerwerk kunnen gebruiken: spek naar onze bek als het buiten vriest dat het kraakt.

Behalve tien heerlijke recepten met een ui als ster van de show, geven je nog een tip: neem je tijd. Alles aan een ajuin wordt lekkerder wanneer je hem met zachtheid, geduld en liefde behandelt. Smakelijk!

© Getty

© Getty

© Getty

© Getty

© Getty

© Getty

© Getty

© Getty

© Getty

© Getty

Koude dagen vragen om echte wintergroenten, lijken we te vinden, want de knollen, kolen en uien vliegen de supermarkten uit. De winter je keuken binnentrekken is met uien erg gemakkelijk, want je hebt er altijd wel in huis, waardoor je de sneeuw niet hoeft te trotseren om nog inkopen te doen. Daarbij barst de bol van de stevige smaken die wel wat weerwerk kunnen gebruiken: spek naar onze bek als het buiten vriest dat het kraakt. Behalve tien heerlijke recepten met een ui als ster van de show, geven je nog een tip: neem je tijd. Alles aan een ajuin wordt lekkerder wanneer je hem met zachtheid, geduld en liefde behandelt. Smakelijk!