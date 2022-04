In maart deed één op de acht Belgische gezinnen mee met de VeggieChallenge. Zo werd er vorige maand 26 miljard liter water bespaard en 1,5 miljoen dierenlevens gered.

Vooral bij jonge gezinnen met ouders onder de dertig jaar was de VeggieChallenge populair. Daar gaf 5,8 procent aan dat ze in maart volledig vegetarisch of vegan hebben gegeten. 3 procent van het totale aantal bevraagde gezinnen (3400 respondenten) heeft aangegeven dat ze de hele maand volledig veggie of vegan hebben gegeten.

Omgerekend wil dat zeggen dat 633.000 gezinnen in maart 2022 minstens enkele dagen vegetarisch hebben gegeten. Als je weet dat het gemiddelde gezin 2,24 leden telt, kan de impact hiervan tellen, stelt drijvende kracht achter de challenge, EVA vzw. Door minder of geen vlees en zuivel te eten, hebben deze gezinnen volgens hun berekeningen samen 26 miljard liter water, 18.000 ton CO2, 47 km² land en 1,5 miljoen dierenlevens bespaard.

Blijvende impact

De VeggieChallenge is nog niet door de hele brede bevolking gekend. Zo'n 41 procent van de Belgische huishoudens geeft aan dat ze van het initiatief hadden gehoord, een lichte stijging van 3 procent in vergelijking met 2021. "Het is fijn om te zien dat het draagvlak voor campagnes als de VeggieChallenge groeit", zegt Fien Louwagie van EVA vzw. "Uit evaluaties van de deelnemers van de vorige edities, blijkt ook dat meedoen met de VeggieChallenge een blijvende impact heeft op de eetgewoontes", zegt ze.

Dat het nodig is om meer plantaardig te eten, bleek ook uit het laatste VN-klimaatrapport dat begin april werd gepubliceerd. Daarin staat expliciet vermeld dat meer plantaardig eten een van de nodige acties is om de klimaatverandering tegen te gaan.

Lees ook: Veggie inspiratie: recepten voor elke dag

Vooral bij jonge gezinnen met ouders onder de dertig jaar was de VeggieChallenge populair. Daar gaf 5,8 procent aan dat ze in maart volledig vegetarisch of vegan hebben gegeten. 3 procent van het totale aantal bevraagde gezinnen (3400 respondenten) heeft aangegeven dat ze de hele maand volledig veggie of vegan hebben gegeten. Omgerekend wil dat zeggen dat 633.000 gezinnen in maart 2022 minstens enkele dagen vegetarisch hebben gegeten. Als je weet dat het gemiddelde gezin 2,24 leden telt, kan de impact hiervan tellen, stelt drijvende kracht achter de challenge, EVA vzw. Door minder of geen vlees en zuivel te eten, hebben deze gezinnen volgens hun berekeningen samen 26 miljard liter water, 18.000 ton CO2, 47 km² land en 1,5 miljoen dierenlevens bespaard.De VeggieChallenge is nog niet door de hele brede bevolking gekend. Zo'n 41 procent van de Belgische huishoudens geeft aan dat ze van het initiatief hadden gehoord, een lichte stijging van 3 procent in vergelijking met 2021. "Het is fijn om te zien dat het draagvlak voor campagnes als de VeggieChallenge groeit", zegt Fien Louwagie van EVA vzw. "Uit evaluaties van de deelnemers van de vorige edities, blijkt ook dat meedoen met de VeggieChallenge een blijvende impact heeft op de eetgewoontes", zegt ze. Dat het nodig is om meer plantaardig te eten, bleek ook uit het laatste VN-klimaatrapport dat begin april werd gepubliceerd. Daarin staat expliciet vermeld dat meer plantaardig eten een van de nodige acties is om de klimaatverandering tegen te gaan.