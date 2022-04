Eerste algenmaand voorgesteld in Oostende: veggie, duurzaam en smakelijk

In InnovOcean in Oostende is de allereerste maand van de algen officieel voorgesteld. Voor Vlaams minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) is het belangrijk dat Vlaanderen via het kweken van algen inzet op plantaardige eiwitten.

Mei 2022 werd door minister Hilde Crevits uitgeroepen tot de allereerste algenmaand. Algen zullen in de toekomst immers ook in Vlaanderen een steeds belangrijkere rol krijgen als eiwitbron. Uit recent onderzoek van ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) bleek al dat veel algen voedzaam zijn. De onderzoekers zetten vooral in op de vele verschillende smaken die gecreëerd kunnen worden. “Er beweegt de laatste jaren veel op het vlak van onderzoek naar duurzame, gezonde, lokale eiwitten en andere voedingscomponenten, ook in Vlaanderen”, aldus Hilde Crevits.

Kans voor de regio

De minister hoopt dat die nieuwe voedingsproducten ook steeds meer consumenten zullen aanspreken. “De grote diversiteit aan algen, én onze groeiende kennis daarrond, vormen ook in onze regio een kans, zeker op het vlak van voedingsinnovatie.”

Tijdens de lancering konden de minister en de andere aanwezigen proeven van gerechten met algen. Zo maakte seaweedchef Donald Deschagt van Le Homard et La Moule in Bredene enkele kazen die minder zout bevatten, maar waar via algen een zeesmaak aan toegevoegd werd. Zijn zogenoemde zeesaucisse, een droge worst met zeewier, werd volgens hetzelfde principe gemaakt.

Flandria Foods ontwikkelt momenteel dan weer een naar kreeft smakend bouillonblokje op basis van microalgen. Hilde Crevits kreeg van hen een vegan paella voorgeschoteld, waarbij de microalgen voor een umamismaak en een vissmaak zorgden.

Activiteiten

In het kader van de algenmaand werden ook enkele activiteiten voorgesteld. Zo wordt op 12 mei bij Thomas More in Geel een symposium gehouden rond de productie van microalgen. Een Vlaamse melkveehouder zal er bijvoorbeeld zijn ervaringen met algen delen. Op 19 mei organiseren de UGent en Innolab dan weer een workshop in Oostkamp. Bedrijven uit de agro-voedingsindustrie kunnen er kennis maken met de materie.

Het eerste algenevenement vindt al op 4 mei plaats in de voedingspilootfabriek van ILVO en Flanders Food in Melle. De deelnemers zullen er net als minister Crevits de mogelijkheden van algen in voeding kunnen proeven. Ze zullen er kennismaken met het project ValgOrize, waarbij de onderzoekers vooral focussen op het smakelijk maken van de algen. Een panel van twaalf getrainde experten helpt hen om van elke alg een smaakprofiel op te stellen. Op die manier kan een voedingsproducent onmiddellijk zien welke algensoort geschikt kan zijn voor zijn product. Bovendien kan dat smaakprofiel desnoods nog bijgestuurd worden tijdens de kweek, bijvoorbeeld door de golflengte van de belichting aan te passen. Ook tijdens de verwerking kan onder andere door droging nog aan de smaak gesleuteld worden.

“Het doel van dit project is om algen te vinden met een zogenaamde totale ‘smakelijkheid’ voor de Europese consument, dus goed scorend qua smaak, aroma, kleur en textuur”, aldus Johan Robbens, coördinator van ValgOrize. “Hiermee willen we de consument overtuigen om algen te consumeren in al zijn vormen en smaken.”

Momenteel hinkt Europa inderdaad nog achterop op vlak van algenproductie. Europa produceert momenteel slechts ongeveer 1 procent van het jaarlijkse wereldvolume. Nochtans kunnen algen niet enkel een rol spelen als eiwitbron in humane voeding, maar kan het eventueel ook in veevoeder gebruikt worden. “Het gebruik van algen verenigt economische, nutritionele en ecologische troeven”, stelt Hilde Crevits vast. “De vraag is niet meer of, maar hoe snel het potentieel van algen omgezet raakt in de productie en de verwerking Europa.” Ze roept de voedingsbedrijven en de consumenten dan ook op om de innovatie te ontdekken en te omarmen.

“In de toekomst zal blijken op basis van onderzoek welke producten echt in de markt kunnen worden gezet. Een belangrijke uitdaging in onze regio is te komen tot een gecontroleerde en duurzame productie en verwerking van hoogkwalitatieve algenbiomassa, met een gekende samenstelling en voorkeuren van smaak.” (Belga)