In België wordt bijna elke dag één hond als gestolen opgegeven in de hondendatabank DogID. Chihuahua's zijn het meest gestolen hondenras.

In 2019 werden 338 honden als gestolen opgegeven, dat zijn er twee minder dan in 2018. Een pijnlijke uitschieter was 2017 met 467 geregistreerde gestolen honden. De chihuahua is de hartendief van de hondendieven. Op plaats twee en drie staan de Amerikaanse Staffordshire Terriër en de Mechelaar. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Emmily Talpe (Open Vld).

Na de diefstal konden vorig jaar 181 viervoeters met hun baasje herenigd worden. In 2018 gebeurde dat 205 maal op 340 geregistreerde diefstallen. Er is ook goed nieuws. Zo werden vorig jaar 1.086 honden geregistreerd als 'verloren'. Dat is 41 procent minder in vergelijking met 2015. 'Dat aantal daalt ook gestaag. Dit is zeer hoopgevend voor de toekomst. Je hond laten chippen is ook nog steeds de beste garantie om hem terug te vinden. Strikt genomen is chippen een verplichting, maar uit een controleactie afgelopen zomer aan de kust bleek dat maar liefst een kwart van de gecontroleerde honden niet gechipt was', aldus Talpe.

De vaakst gestolen hondenrassen in 2019:

1. Chihuahua

2. Amerikaanse Staffordshire Terriër

3. Mechelaar

4. Keeshond/Duitse spits

5. Yorkshire Terriër

6. Franse Bulldog

7. Duitse herdershond

8. Siberische Husky

9. Canis vulgaris

10. Jack Russell Terriër

