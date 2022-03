Domien Delforge (33) werkt in het bankwezen en is illustrator en cartoonist onder de naam Studio Stoutpoep. Zijn humoristische tekeningen kaarten regelmatig onderwerpen aan als genderongelijkheid, seksisme, grensoverschrijdend gedrag en bodyshaming. 'Vooral mannen hebben het idee dat het allemaal nog wel meevalt.'

'Ik heb vaak een dubbel gevoel bij wat ik maak. Langs de ene kant heb ik heel wat vriendinnen die me schrikwekkende verhalen vertellen over hun ervaringen als vrouw en met mannen, anderzijds zijn dingen die scheef lopen in de samenleving vaak ook dankbare onderwerpen om mee aan de slag te gaan in een cartoon. Ik wil vooral mijn steentje bijdragen. Humor kan mensen op een toegankelijke manier doen stilstaan bij dingen en ik heb met mijn Instagramaccount een platform dat wel wat mensen bereikt, dus kan ik d...

'Ik heb vaak een dubbel gevoel bij wat ik maak. Langs de ene kant heb ik heel wat vriendinnen die me schrikwekkende verhalen vertellen over hun ervaringen als vrouw en met mannen, anderzijds zijn dingen die scheef lopen in de samenleving vaak ook dankbare onderwerpen om mee aan de slag te gaan in een cartoon. Ik wil vooral mijn steentje bijdragen. Humor kan mensen op een toegankelijke manier doen stilstaan bij dingen en ik heb met mijn Instagramaccount een platform dat wel wat mensen bereikt, dus kan ik dat maar beter gebruiken om af een toe een statement te maken of mijn volgers een spiegel voor te houden.''De commentaren onder mijn tekeningen op Instagram bevestigen dat het nodig blijft om aandacht te schenken aan de problemen waarmee vrouwen te maken krijgen. Het idee is vaak dat het allemaal zo erg niet is, dat vrouwen niet zo moeten zagen, en al helemaal bij mannen. Vrouwen mogen in België carrière maken en hebben op papier dezelfde rechten als mannen - dat wordt dan aangehaald als excuus om het niet over de rest te hebben. Ik snap dat het als man niet altijd makkelijk is om er het fijne van te weten, maar toch: je kunt jezelf informeren, en dan moet je echt geen vrouw zijn om in te zien dat we er nog lang niet zijn. De zaak De Pauw, de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de vele getuigenissen van vrouwen over seksisme en seksueel geweld: wat heb je nog meer nodig, denk ik soms.''Zowel vrouwen als mannen verbazen zich er wel eens over dat ik me bezig hou met thema's als vrouwenrechten en seksisme, maar dat vind ik dan weer vreemd. Mannen vormen de helft van de wereldbevolking en veroorzaken mee de problemen, dus hebben vrouwen hen sowieso nodig om dingen te veranderen. Bovendien zie ik vrouwenrechten niet als iets dat helemaal op zichzelf staat, maar als een onderdeel van een betere wereld voor iedereen. Jezelf in alle veiligheid kunnen ontplooien en je werk kunnen doen: dat komt ons allemaal ten goede.''Wanneer ik het er met mannelijke vrienden over heb, merk ik vaak dat ze afwijzend reageren. Zij hebben nog nooit een vrouw nagefloten of lastiggevallen, dus wat zouden zij moeten doen of veranderen? Dan denk ik: jij zou op je werk of elders je stem kunnen laten horen wanneer vrouwen in de verdrukking komen. Of je zou andere mannen kunnen coachen in hun omgang met vrouwen. Wat kan door de beugel en wat niet: daar hebben mannen het onderling veel te weinig over. Ik vind het jammer om te zeggen, maar ik vrees dat mannen het soms van een andere man moeten horen om het andere perspectief te kunnen zien.'