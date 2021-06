Het Brussels Renaissance Festival, voorheen gekend als het Carolus V Festival, begint zaterdag aan haar eerste editie onder een nieuw naam. Vier weken lang, nog tot 11 juli, wordt de hoofdstad ondergedompeld in de geschiedenis en ontdekken de bezoekers hoe het leven onder Keizer Karel V er moet uit gezien hebben.

De traditionele Ommegangstoet kan ook dit jaar omwille van de coronapandemie niet plaatsvinden, maar de Brusselse culturele instellingen pakken wel uit met een gevarieerd en avontuurlijk programma.

Het Coudenbergpaleis op de Kunstberg richt zich op 26 en 27 juni vooral op jonge nieuwsgierigen tijdens een 'Waouw Weekend' vol schatten en avontuurlijke opdrachten. Op donderdag 24 juni en maandag 28 juni organiseert het Coudenbergpaleis ook een Murder Mystery Game waarbij speurneuzen een 500 jaar oude onopgeloste zaak onderzoeken.

Bourgondië

Fijnproevers kunnen terecht in het nieuwe restaurant op de top van KBR, de nationale bibliotheek. Daar worden enkele gerechten geserveerd die geïnspireerd zijn op de Mesnagier de Paris, een kookboek dat in het bezit was van de hertogen van Bourgondië.

De benen strekken kan nadien tijdens verschillende tentoonstellingen en rondleidingen die je Brussel laten ontdekken aan de hand van archeologische vondsten, de Spaanse aanwezigheid, het humanisme, en de ontwikkeling van de hoofdstad in de 16e eeuw.

In het Broodhuis op de Grote Markt wordt het festival op 10 en 11 juli afgesloten met een Renaissance Weekend waarbij de bezoeker met een zaklamp een indrukwekkend wandtapijt kan ontdekken en er verhalenvertellers zijn om de legenden van Keizer Karel uit de doeken te doen. (Belga)

De traditionele Ommegangstoet kan ook dit jaar omwille van de coronapandemie niet plaatsvinden, maar de Brusselse culturele instellingen pakken wel uit met een gevarieerd en avontuurlijk programma. Het Coudenbergpaleis op de Kunstberg richt zich op 26 en 27 juni vooral op jonge nieuwsgierigen tijdens een 'Waouw Weekend' vol schatten en avontuurlijke opdrachten. Op donderdag 24 juni en maandag 28 juni organiseert het Coudenbergpaleis ook een Murder Mystery Game waarbij speurneuzen een 500 jaar oude onopgeloste zaak onderzoeken. Fijnproevers kunnen terecht in het nieuwe restaurant op de top van KBR, de nationale bibliotheek. Daar worden enkele gerechten geserveerd die geïnspireerd zijn op de Mesnagier de Paris, een kookboek dat in het bezit was van de hertogen van Bourgondië. De benen strekken kan nadien tijdens verschillende tentoonstellingen en rondleidingen die je Brussel laten ontdekken aan de hand van archeologische vondsten, de Spaanse aanwezigheid, het humanisme, en de ontwikkeling van de hoofdstad in de 16e eeuw. In het Broodhuis op de Grote Markt wordt het festival op 10 en 11 juli afgesloten met een Renaissance Weekend waarbij de bezoeker met een zaklamp een indrukwekkend wandtapijt kan ontdekken en er verhalenvertellers zijn om de legenden van Keizer Karel uit de doeken te doen. (Belga)