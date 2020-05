Het Openluchtmuseum in Bokrijk zal vanaf maandag heropenen, maar er worden maximaal 1.000 bezoekers toegelaten.

Het Openluchtmuseum in Bokrijk gaat stapsgewijs opnieuw open, met maximale aandacht voor veiligheid en hygiëne, zegt Igor Philtjens (Open Vld), gedeputeerde en voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk. 'De wandel- en fietsroutes, Fietsen door het Water en de recreatieve visvijver zijn momenteel al toegankelijk.'

Vanaf maandag 18 mei zal het Openluchtmuseum dagelijks de deuren openen. Dat zal in eerste instantie gratis zijn en als museumwandelpark met een uitgestippelde route. De historische monumenten blijven noodgedwongen nog even dicht.

De capaciteit in het museum is beperkt tot maximum 1.000 bezoekers, hetgeen bezoekers via een online druktebarometer kunnen volgen. In een volgende fase, ten laatste tegen begin juli, hoopt men de Bruegel-expo en de Openluchtspeeltuin te heropenen.

In het hele park zijn een aantal aanpassingen uitgevoerd om de heropening op een veilige manier te laten verlopen. Zo zijn de openbare toiletgebouwen uitgerust met kranen en zeepverdelers die je contactloos kan bedienen. Er is ook permanent poetspersoneel aanwezig in elke sanitaire ruimte. Op centrale plaatsen in het park staan overzichtsborden met richtlijnen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook picknicken is niet toegelaten, terwijl de zitbanken in het park voorbehouden worden voor mensen die minder mobiel zijn. (Belga)

