Wie op wintersport wil, maar geen nieuwe skikleren wil kopen, kan die nu ook huren. Decathlon is de eerste grote sportketen in ons land die niet alleen skilatten, maar ook skikledij te huur aanbiedt voor zowel kinderen als volwassenen.

Skispullen kunnen bijhoorlijk wat kosten. Gelukkig hoef je voor die ene sneeuwvakantie per jaar geen hele uitrustingen meer te kopen. In alle 35 winkels van Decathlon kun je vanaf nu alles, van skibroeken en -jassen tot -schoenen en -latten, huren. Daarmee is de sportwinkelketen de eerste in België waar je ski-uitrustingen kun huren.

‘Skikledij huren is voor een gemiddeld gezin een stuk goedkoper dan een volledig nieuwe uitrusting kopen’, zegt Quentin Goffart, verantwoordelijke bij Decathlon. ‘Zeker voor wie maar één keer per jaar op skivakantie gaat of jonge spruiten heeft die ieder jaar uit hun skikleren groeien. We hebben uitgerekend dat het tot vier keer goedkoper kan zijn om te huren in plaats van te kopen. En bovendien is huren niet alleen beter voor de portemonnee, maar ook voor het klimaat.’

Ongelimiteerde verhuurtijd

Wie een ski-uitrusting wil huren bij Decathlon, moet die drie dagen op voorhand reserveren op de website. De minimum huurperiode bedraagt vijf dagen en er staat geen limiet op de totale verhuurtijd. De sportwinkelketen maakt het mogelijk om de kledij vooraf te komen passen of eerst langs te komen en advies te vragen. Skikledij voor kinderen huur je al vanaf 2 euro per dag, ski-jassen en -broeken voor volwassenen vanaf 3 euro per dag.

Reiniging met ozon

Na elke verhuurperiode worden de kledij en accessoires grondig gewassen en gereinigd met een ozonbehandeling. Dat is een krachtige schoonmaaktechniek die bovendien desinfecterend werkt. Decathlon neemt ook zelf de reparaties van kapotte ritsen, scheuren en andere kleine herstellingen op zich.