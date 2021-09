Het Belgische maaltijdboxbedrijf Simply You Box, in 2016 opgericht door Carrefour, kondigde dinsdag zijn uitbreiding naar Luxemburg aan.

'Wij leveren momenteel duizenden maaltijdboxen per week in België en hebben bijna een verdubbeling geregistreerd ten opzichte van vorig jaar. En dit zonder enig verplicht abonnement. De eenvoud van de recepten en de versheid van de lokale ingrediënten verklaren de populariteit van onze maaltijdboxen', dat zegt Charles Van den Bogaert, Country Manager BeLux.

In de afgelopen zes maanden, nu de Belgen geleidelijk weer aan het werk gaan, heeft het bedrijf meer dan 500.000 maaltijden in België bezorgd. 'Na een succesvolle start in België is Simply You Box klaar om de succesformule in Luxemburg te lanceren', vertelt Van den Bogaert. Concreet biedt de Simply You Box elke week 14 recepten met verschillende bereidingstijden en moeilijkheidsgraden voor alle fijnproevers: van de vegetariër tot de visliefhebber, en ook voor gehaaste mensen die niet te veel tijd in de keuken willen doorbrengen, maar toch willen genieten van een lekker gerecht.

De dienst maakt zoveel mogelijk gebruik van lokale en seizoensgebonden producten. Het is dus nu mogelijk een doos (ingrediënten + receptkaarten) van ten minste drie gerechten voor één persoon voor €42,50 in Luxemburg te bestellen. Een driegangenbox voor twee personen kost 49,50 euro, dat wil zeggen 8,25 euro per gerecht en per persoon. Tot slot kost een doos met vijf maaltijden voor vijf personen €119,50 (€4,78 per bord). De bestelling wordt bij u thuis of bij een Carrefour Click & Collect punt afgeleverd. In België liggen de prijzen iets lager.

