Bekijk de wereld door een ander venster in de Atomiumexpo 'View From My Window'

De expo neemt je mee op wereldreis naar Sao Paulo en New York of kleine bergdorpjes met machtige landschappen. Nog belangrijker dan de uitzichten, zijn de bijhorende verhalen. Veel van onze ervaringen zijn immers universeel. Wanneer iemand aan de andere kant van de wereld begrijpt wat we doormaken, voelen we ons minder alleen.

Barabara Duriau, curator en bezieler van het project, vertelt over haar eigen nood aan verbinding en steun. 'Ik merk dat de groep voor veel mensen een lichtpunt is tijdens lastige momenten. De uitzichten zorgen voor afleiding van het dagelijkse, geïsoleerde leven, maar het zijn vooral de verhalen die ons samenbrengen.'

Toen voor de eerste keer in maart 2020 de wereld op slot ging en de straten leegliepen, besloot Duriau de online wereld te gebruiken om mensen in verbinding te houden met elkaar. Ze startte de Facebookgroep 'View From My Window' op en nodigde mensen uit om hun uitzichten en verhalen te delen. Haar oproep kreeg veel gehoor: ondertussen zijn ze met meer dan drie miljoen.

Uit deze online gemeenschap zijn al twee boeken gegroeid. De boeken staan vol foto's en verhalen van medemensen. De hoogtepunten verzamelen zich in de tentoonstelling. Duriau wil graag de herkenbare, menselijke ervaringen delen met mensen in de offline wereld. 'We verliezen zo snel de voeling en het contact met elkaar. De kracht van 'View From My Window' zit in de verbinding.'

Tickets voor 'View From My Window' kan je vinden op atomium.be.

Meer infomatie over het project en de boeken vind je op viewfrommywindow.world.







Kjell Erik - Ruud Utne, Norway © Kjell Erik Ruud Utne, Norway







Jessica Lavoie - New York City, USA © Jessica Lavoie New York City, USA







Dina Zardaryan - Moscow, Russia © Dina Zardaryan Moscow, Russia







Jennifer Zsurger - Sao Paulo, Brasil © Jennifer Zsürger São Paulo, Brasil







Manuela Porcu - Savona, Italy © Manuela Porcu Savona, Italy







Tia Gavin - New York City, USA © Tia Gavin New York City







Ernesto fernandes - Sao Paulo, Brasil © Ernesto Fernandes Rosa Neto, São Paulo, Brasil







Leena Klossner - Hameenlinna, Finland © Leena Klossner Hämeenlinna, Finland