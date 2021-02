De Siciliaanse beeldhouwer Arturo Di Modica, bekend van de Charging Bull die in het Financial District in New York staat, is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat melden de Italiaanse media.

Di Modica stierf in zijn huis in Vittoria, in het zuiden van Sicilië. 'Hij vocht al jaren tegen kanker en zijn toestand was de laatste weken verslechterd', schrijft het dagblad La Repubblica.

Zijn bekendste werk, de Charging Bull, is een bronzen beeld van een imposante stier. Het kunstwerk van 3,2 ton (4,9 meter lang en 3 meter hoog) werd in december 1989 door Di Modica zonder toestemming onder een kerstboom voor de New York Stock Exchange geplaatst, als een kerstcadeau aan de New Yorkers. Het werk moest, in de nasleep van de beurscrash van 1987, symbool staan voor de 'kracht en macht van het volk'.

Het beeld werd aanvankelijk in beslag genomen, maar na protest aanvaardde de stad New York uiteindelijk toch om de stier een plek te geven ten noorden van Bowling Green Park, op ruim 200 meter van Wall Street. Dat is ook de huidige locatie van het kunstwerk. De Charging Bull werd zo een van de meest gefotografeerde kunstwerken in New York. (Belga)

Di Modica stierf in zijn huis in Vittoria, in het zuiden van Sicilië. 'Hij vocht al jaren tegen kanker en zijn toestand was de laatste weken verslechterd', schrijft het dagblad La Repubblica. Zijn bekendste werk, de Charging Bull, is een bronzen beeld van een imposante stier. Het kunstwerk van 3,2 ton (4,9 meter lang en 3 meter hoog) werd in december 1989 door Di Modica zonder toestemming onder een kerstboom voor de New York Stock Exchange geplaatst, als een kerstcadeau aan de New Yorkers. Het werk moest, in de nasleep van de beurscrash van 1987, symbool staan voor de 'kracht en macht van het volk'. Het beeld werd aanvankelijk in beslag genomen, maar na protest aanvaardde de stad New York uiteindelijk toch om de stier een plek te geven ten noorden van Bowling Green Park, op ruim 200 meter van Wall Street. Dat is ook de huidige locatie van het kunstwerk. De Charging Bull werd zo een van de meest gefotografeerde kunstwerken in New York. (Belga)