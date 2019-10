De zusters trappestinnen van de Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth lanceren vandaag een nieuw gamma verzorgingsproducten met een opvallende blikvanger.

Al sinds 1964 maken de zusters trappestinnen van de Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Brecht zeep- en schoonmaakproducten die ze verkopen onder de naam TRAPP. Met de opbrengst daarvan voorzien ze al jarenlang in hun levensonderhoud.

Vandaag tonen de zusters dat ze helemaal mee zijn met de hedendaagse trends, want met hun nieuwe gamma verzorgingsproducten spelen ze mooi in op wat mensen nu nodig hebben en verwachten. Blikvanger van het nieuwe aanbod is een shampoo op basis van trappistenbier. De keuze voor het bier van de paters van Westmalle was geen moeilijke voor de zusters. 'De polyfenolen van het bier beschermen algemeen tegen veroudering en hebben een antibacteriële werking', klinkt het. 'Ook de vitaminen, oligo-elementen en mineralen hebben positieve effecten voor het hoofdhaar en de huid.'

De shampoo zal, net als de andere verzorgingsproducten, beschikbaar zijn in de eveneens nieuwe abdijwinkel en via de webshop.