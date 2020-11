Natuurlijke ingrediënten, recycleerbare verpakkingen en eenvoudige formules: slimme marketing of is het meer dan dat?

Wat zit erin?

Tot voor kort deden de grote parfumeurs mysterieus over de formule van hun parfums, maar dat pikt de consument niet meer. Sinds de komst van clean beauty kijken we met argusogen naar wat we op onze huid aanbrengen. Liever geen synthetische stoffen, afkomstig van petrochemische producten zoals tolueen en aldehyden, maar ook fixeermiddelen, kleurstoffen, ftalaten en conserveringsmiddelen zijn voor velen een no-go. Tot het begin van de 19de eeuw vond je ze overigens ook nooit in parfums of eau de toilette. Pas na de industrialisering werden synthetische stoffen almaar vaker gebruikt, vooral omdat ze vaak veel minder kosten dan hun natuurlijke equivalent en omdat je er geuren mee kunt nabootsen - vooral die van de zee, maar ook die van bepaalde bloemen - die je onmogelijk op natuurlijke wijze kunt verkrijgen.

Focus op naturel

Wie geuren wil samenstellen uitsluitend op basis van natuurlijke bestanddelen moet zich beperken tot een geurenscala dat beperkt is tot vijfhonderd noten, in plaats van vijfduizend zoals in de klassieke parfumerie. Doordat ze minder mogelijkheden hebben, komen parfumeurs dan ook met eenvoudiger formules. De alcohol die ze bevatten is vaak biologisch en afkomstig van de vergisting van tarwe. Meestal vervliegt de geur iets sneller, wat vaak wordt verholpen door toch een miniem percentage synthetische stoffen toe te voegen. Belangrijk om te weten: natuurlijke ingrediënten betekenen niet per se dat ze ook biologisch zijn.

Gegarandeerd allergievrij?

Helaas niet, want veel etherische oliën kunnen reacties veroorzaken. Maar als je ze goed verdraagt, hebben bloemen- en plantenderivaten onmisbare heilzame eigenschappen. Veel van deze nieuwe formules zijn ook veganistisch. Ze zijn niet getest op dieren en bevatten geen ingrediënten die afkomstig zijn van dieren die daarvoor gekweekt worden. En er wordt gelet op een duurzame verpakking, die vaak hergebruikt wordt, recycleerbaar is of gemaakt is van gerecycleerde materialen.

Vier merken om te volgen

