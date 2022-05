Zorgeloos in de zon: smeertips van professionals

Zonnebescherming smeren is geen vervelend karwei, wel een dagelijkse goede gewoonte. Daarvan probeert sunscreen-fluencer en beautyjournalist Franciska Bosmans ons te overtuigen. Zij deelt haar tips, bijgestaan door enkele experts.

Boost de SPF

Antioxidanten boosten de werking van zonnefilters. Dus smeren sunscreenfluencers ’s ochtends een vitamine C-serum onder hun SPF-product. Alle antioxidanten (groene thee, resveratrol, bessen…) kunnen, maar die met vitamine werkt ook aan een egalere, glowy huid.

© GF

“Bij de tests die de SPF van een product bepalen, kreeg Skin by Dings’ Body Mist eerst SPF15”, vertelt Ciska Dings. “Door aan de formule extra antioxidanten toe te voegen, steeg die tot de SPF30 die ik wilde.”

Enkel vertrouwen op eventuele antioxidanten in SPF-producten kan, maar “er is maar een klein percentage in de formule nodig om de SPF te boosten. Hoe meer antioxidanten, hoe beter. Ze gaan ook huidveroudering tegen.”

Smeer véél

Enkel wanneer je twee mg/cm2 smeert, krijg je de volledige SPF-bescherming van een product. Voor het gezicht is dat een halve theelepel of twee vingerlengtes. Die hoeveelheid smeer je het liefst in twee of drie lagen. “Zo krijg je een egale beschermfilm en sla je haast geen plekje over”, zegt dr. Olivier Doucet, vicepresident R&D Technology & Innovation bij Coty. “De huid is geen egaal oppervlak, ze heeft als het ware dalen. Laat elke laag enkele minuten intrekken.”

Hoe egaler en hechter de zonnefilterfilm, hoe beter beschermd de huid is. Technologieën als de Netlock-technologie van La Roche-Posay en Vichy en Shiseido’s SuperVeil-UV 360-technologie zorgen ervoor dat zonnefilters een resistente, egale film op de huid vormen. Probeer het met Anthelios UVmune 400 Invisible Fluid SPF50+ van La Roche-Posay en Urban Environment Age Defense Oil Free Sun Care Emulsion SPF30 van Shiseido.

SPF on repeat

Zonnefilters werken geen hele dag even sterk. “Uv doet hun werking afnemen”, zegt Dagmar Ostijn, dermatoloog bij Skinical in Melle. “Smeer je de juiste hoeveelheid SPF50, dan is die bescherming na twee uur niet volledig weg, maar is ze misschien die van SPF30.”

© GETTY IMAGES

Ook wordt de filterfilm na verloop van tijd dunner: je zweet, raakt je huid aan, zwemt… Dus hoor je, zeker wanneer je veel buiten bent, om de twee uur (vaker wanneer je veel zweet) en na elke zwembeurt opnieuw te smeren. “Op een werkdag smeer je best SPF bij voor je buiten luncht en voor je naar huis vertrekt. Uv A komt ook door de autoruit.”

Texturen die fijn smeren, niet plakken en geen witte waas achterlaten moeten veel en vaak smeren aangenaam maken. Dry Touch-formules als Sun Beauty Sun Protective Fluid SPF30 van Lancaster en Capital Soleil Cell Protect Water Fluid Spray SPF50+ van Vichy voel je haast niet zitten. Handtasvriendelijke formaten als het nieuwe Amazinc Things SPF30 van Skin by Dings neem je bovendien makkelijk overal mee.

Bijwerken over make-up

De Australische skinfluencer Hannah English toont op Instagram hoe je met een make-upsponsje vloeibare zonnebescherming makkelijk over make-up dept als SPF-touch-up.

© GF

Ook sprays en poederborstels als The Retouch One Sun Face Mist SPF30 van Hello Sunday en Sunday Brush SPF50 zijn handig als touch-up en om je haarlijn en -scheiding te beschermen. “Een spray verstuif je drie à vier seconden over je gezicht. Werk in overlappende stroken, eerst verticaal, dan horizontaal: zo vergeet je geen plekje en krijgt alles een goede laag”, tipt Dings.

Omdat je met deze producten, vergeleken met crèmes, moeilijker inschat hoeveel je aanbrengt, kun je ze voor de zekerheid vaker dan om de twee uur bovenhalen. “Gebruik ze als touch-up, over zonnecrème met SPF50, niet op zich”, zegt Ostijn.

Meer dan uv

Niet alleen uv schaadt de huid. Uv B verbrandt de huid, uv A leidt tot onder meer huidveroudering. Beide zijn gelinkt aan huidkanker. “Uv maakt zes procent uit van het zonnespectrum”, zegt Doucet. “De rest bestaat uit infrarood en zichtbaar licht waartoe blauw licht behoort. Beide tasten collageen aan, wat huidveroudering versnelt. Het laatste kan ook tot pigmentvlekken leiden bij donkere huiden.”

Dus beschermt veel zonnebescherming ook tegen blauw en/of infrarood licht. Lancaster versterkte de blauwlichtbescherming in zijn Full Light Technology, de vernieuwde filtersystemen van Uriage en Avène beschermen nu ook tegen blauw licht. Andere merken focussen op fotopollutie. De combinatie van uv en vervuiling doet de huid nog sneller verouderen dan uv alleen.

Beautyjournalist Franciska Bosmans. © GF

Fijn smeerbare (getinte) hydraterende gezichtsverzorging met hoge SPF en bestanddelen die tegen vervuiling beschermen moeten een urban publiek aanzetten zich elke dag van het jaar te beschermen. Zoals FotoUltra Age Repair Color Fusion Water SPF50 van Isdin en Superdefense City Block Daily Face Protector SPF50 van Clinique.

Hoedje op

“Schaduw, dicht geweven kledij, een zonnehoed met brede rand en een zonnebril beschermen nog beter dan zonnecrème”, zegt Ostijn. Is je schaduw kleiner dan jezelf, dan mijd je de zon best. Dan is de uv-straling op haar sterkst.