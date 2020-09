Veelgebruikte ingrediënten in zonnebrandcrèmes zijn ook nefast voor het leven in zoetwatersystemen, blijkt uit Canadees onderzoek. Eerder was al aangetoond dat de crèmes erg schadelijk zijn voor koraalriffen in zee.

Nieuw onderzoek door biologen van de Universiteit van Alberta toont aan dat langdurige blootstelling aan ultraviolette filters zoals avobenzon, benzofenon-3 en octocryleen - dodelijk is voor sommige organismen die in zoetwateromgevingen leven. Een van de grootste bronnen van de verontreiniging met die filters is de afgifte van zonnebrandcrème van de huid tijdens het zwemmen.

'We wisten al dat UV-filters bijzonder verwoestend zijn voor koraalriffen en er verbleking veroorzaken, maar er was bijna geen onderzoek gedaan naar wat de effecten zijn op zoetwaterdieren', zegt Aaron Boyd, hoofdauteur van de studie. 'Daarom hebben we de effecten onderzocht van de UV-filters op de daphnia magna, een soort watervlo.'

Navigeren

De resultaten tonen aan dat blootstelling van 48 uur aan UV-filters de kleine kreeftachtigen verhinderde te navigeren door hun omgeving. Blootstelling gedurende twee weken - vergelijkbaar met de situatie in de buurt van populaire zwemstranden - bleek dodelijk voor diertjes.

'Dit is met name slecht voor een zoetwaterecosysteem als geheel, aangezien Daphnia een belangrijk onderdeel is van de voedselketen voor veel kleinere vissoorten', zegt Boyd. 'Het verlies van een Daphnia-populatie bedreigt alle soorten die ervan afhankelijk zijn met uithongering, en onder bepaalde omstandigheden zou het lokale ecosysteem kunnen instorten.'

Herstel

Het goede nieuws, zegt Boyd, is dat de vlooien vrij snel weer in staat waren om door het water te navigeren nadat de besmetting was verwijderd - een goed teken voor herstel van het milieu. 'Deze chemicaliën breken vrij snel af in het milieu, dus als we de bron van vervuiling verwijderen, is er een redelijke kans dat de organismen in die omgevingen zich herstellen'

Volgens de wetenschappers is verder onderzoek nodig om de langetermijneffecten van UV-filters beter te begrijpen en om niet-giftige UV-filters te ontwikkelen.

De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Science of the Total Environment.

