Ik ga naar zee en neem mee ... natuurlijk een goede zonnecrème, maar ook oogschaduw die een hittegolf overleeft en een beschermende haarspray. Deze producten verzorgen huid en haar en doen ze stralen.

Oceaangeuren brengen de zee dichterbij, waar je ook bent. Clean, luchtig en zilt weten ze zowel mannen als vrouwen te bekoren. Voor wie eens wat anders wil dan de aquaklassiekers Cool Water van Davidoff en Acqua di Gio van Giorgio Armani: deze drie uniseks geuren zijn net zo fris als een duik in zee. (Niet vergeten: verstuif een parfum liefst waar de zon je huid niet raakt, bepaalde geurbestanddelen kunnen in combinatie met uv voor een huidreactie zorgen.)

Sel Marin van James Heeley, 139 euro (100 ml), bij Senteurs d'Ailleurs. De ideale geur voor surfliefhebbers: zilt als de zeebries, warm als door de zon opgewarmde huid. Met citroen, bergamot, zeezout, mos, algen, vetiver, cederhout en muskus.Pacific Rock Moss van Goldfield & Banks, 145 euro (100 ml). Een tripje naar de Australische zuidkust en een ode aan het kustmos dat daar groeit. Met coastal moss, citroen, salie, geranium en cederhout.Wood Sage & Sea Salt van Jo Malone London, 111 euro (100 ml). Kruidige salie gecombineerd met een zilt, mineraal akkoord.Ook haar verdient bescherming: uv-stralen beschadigen de haarvezel, drogen het haar uit en bleken het af. Een zonnehoed met brede rand werkt het best, maar misschien zit je liever zonder hoofddeksel op het strand. Verdeel een beschermende olie of spray over je lokken en vlecht of steek ze op, zodat ze minder worden blootgesteld. 's Avonds was je zand en zout weg en verzorg je met een masker. Een verzorgende beach wave-spray zorgt voor hetzelfde effect als zeewater en wind op je haar, maar zonder stugge klitten.K Soleil After Sun Masker van Kerastase, 37,40 euro. Dit luchtige gelmasker met antioxidanten en babassu-olie helpt uv-schade inperken en voedt het haar.Nymph Salt Spray van Authentic Beauty Concept, 26,30 euro. Deze spray met suiker, zout en ricinusolie belooft golven zonder het haar uit te drogen.Suncare Protective Hair Oil van Apivita, 17,50 euro. Zonnefilters en zonnebloemolie beschermen je haar tegen uv, vier plantaardige oliën voeden het.Zand, zeewater en zonnecrème vormen niet de beste combinatie, maar daar heeft de beautywereld wat op gevonden. Er zijn zandafstotende producten, waterbestendige formules, zodat je ook in het water beschermd blijft, zonnefilters die nog beter werken in contact met water en zonnecrèmes die de huid beschermen tegen de uitdrogende zeewind. Niet vergeten: na elke duik in zee en om de twee uur moet je opnieuw smeren.Anthelios Invisible Spray SPF50+ van La Roche-Posay, 22,50 euro. Water-, zand- en transpiratiebestendige formule die je niet voelt of ziet zitten. (Bestaat ook in kinderversie.)Capital Soleil Beach Protect Multi-Protection Milk SPF50 van Vichy, 21,50 euro. Deze melk is 40 minuten waterresistent en speelt in op de strandfactoren die je huid kunnen beschadigen en uitdrogen: zand, zout, wind (en chloor voor de zwembadliefhebber).Expert Sun Protector Lotion SPF50+ van Shiseido, 45 euro. Hittegolf? Frisse duik? De slimme zonnefilters van Shiseido werken nog beter wanneer ze worden blootgesteld aan zweet, water en warme temperaturen. De onzichtbare lotion is waterbestendig.Zin in make-up, ook op een warme dag? Een felgekleurde lip in een nude gezicht oogt zomers en heeft impact. Overdag is oogmake-up op het strand veeleer overbodig, die zit toch achter een zonnebril. Voor een zwoele avond in de strandbar staan smokey eyes of een eyeliner in een zomers kleurtje mooi. Waterproof- en/of lang houdende formules zijn bestand tegen water, zweet en warmte en smelten dus niet weg op een warme dag. Weghalen gaat makkelijk met een cleanser op oliebasis.Mad Eyes Contrast Shadow Duo van Guerlain, 35 euro. Handig duo voor zowel een zachte dagmake-up als een meer opvallende avondlook. De formule belooft 24 uur houdbaarheid.Epic Wear Liquid Liner in Sapphire van NYX, 10,40 euro. Deze vloeibare, matte eyeliner is water- en vlekproof en blijft een hele dag op zijn plek.Stay Naked Correcting Concealer van Urban Decay, bij Ici Paris XL, 28 euro. Tot 24 uur dekking zonder opgemaakt effect. De lichtgewicht, waterproof, vegan formule is beschikbaar in 25 tinten.Falsies Lash Lift Waterproof Mascara van Maybelline, 14,99 euro. Deze waterproof formule krult en lift de wimpers en geeft ze volume.Lipfinity Rising Stars Collection in Starlet van Max Factor, 17,99 euro. Dit duo overleeft elk diner en zomerse temperaturen met gemak. Eerst de kleur laten opdrogen. Daarover komt de verzorgende balsem met glanzende finish.De zon boost je humeur, maar ze droogt je huid ook uit en versnelt de veroudering. Vandaar het nut van een goede aftersun met kalmerende bestanddelen en antioxidanten die de uv-schade aanpakken. (Een bodylotion of gezichtscrème met die kenmerken kan ook.) Wel uitkijken met stevig geparfumeerde formules of producten die menthol bevatten (dat verkoelt, maar droogt ook uit), die smeer je het best niet op een verbrande huid.Aftersun Shower Gel 3-in-1 van Clarins, 23 euro. Deze verfrissende douchegel verwijdert zout, chloorgeurtjes, zand en pollutiedeeltjes zonder de huid (en het haar) uit te drogen.Doctor Babor Protect Cellular De-Stress & Repair Lotion van Babor, 29 euro (via babor.be en in het schoonheidssalon). Deze lotion voor lichaam en gezicht belooft behalve te kalmeren, te herstellen en het huideigen beschermschild te versterken, ook sneller een egaler kleurtje dat langer blijft. Vrij van parfum.Golden Tan Maximizer After Sun Serum van Lancaster, 40 euro. Dit serum met antioxidanten en hyaluronzuur bestrijdt (door uv veroorzaakte) huidveroudering, zijn Tan Activator Complex houdt je kleurtje langer mooi.