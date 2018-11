Zero waste badkamertips van Elfi De Bruyn

'Momenteel heb ik drie favoriete merken waar ik steeds naar grijp: Lush, Lamazuna en Beauty Kitchen. Ik heb zo mijn favorieten van ieder merk.

Zo ben ik, naast de bruisballen van Lush, echt fan van de naked showergels: niet alleen verpakkingsvrij, maar ze ruiken ook heerlijk. En niet onbelangrijk, ze smelten niet wanneer je ze op de rand van je bad zet. Daarnaast gebruik ik een deo-blokje van Lamazuna. Ik had eerst m'n twijfels omdat ik al andere had geprobeerd en er niet zo tevreden over was, maar dit blokje doet echt z'n werk en het is makkelijk in gebruik: wat nat maken onder de kraan, onder je oksel wrijven en je bent klaar.

Reizen met handbagage wordt dankzij een zero waste badkamer heel wat makkelijker.

Vergis je niet, tegenwoordig zijn er heel wat merken die zich 'groen' voordoen, maar het helemaal niet zijn. Vaak surfen de grotere bedrijven mee op de groene golf met fantastische verhalen, die met een korrel zout te slikken zijn. Informeer je goed, zodat je je niet bedrogen voelt achteraf. Bij Beauty Kitchen word ik wél waanzinnig blij van het verhaal. De producten zijn niet alleen erg goed, het is ook een merk dat actief probeert bij te dragen aan een betere planeet. De beauty oil van Beauty Kitchen, gemaakt van restzaden van vruchtensap, is echt fantastisch.

Reizen met handbagage wordt dankzij een zero waste badkamer trouwens heel wat makkelijker: je hebt veel minder vloeibare producten. Mijn huid voelt beter aan en ziet er zelfs beter uit. Als je goed doet voor de planeet én goed doet voor je huid, wil je niet meer terug, geloof me.

Start gerust klein en leer bij op je eigen tempo.

Verlaat die comfortzone eens. In het begin was ik niet echt te vinden voor een menstruatiecup, tot bleek dat het super makkelijk is in gebruik eens je ermee vertrouwd bent geraakt. Uiteindelijk was ik heel blij dat ik het wel had geprobeerd. Start gerust klein en leer bij op je eigen tempo.'