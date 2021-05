Twee jaar na het uitbrengen van hun eerste lippenstift, brengt Zara een volledig eigen beautylijn uit aan competitief lage prijzen. De vraag is of een fast fashionmerk zoals Zara wel een goede formule is voor een make-uplijn.

Na H&M in 2015 en Asos in 2017, komt nu ook Zara met een eigen collectie make-upproducten. Inditex, de modegigant achter Zara, ging in zee met de New Yorkse make-upartiest Diane Kendal voor een collectie van meer dan 130 producten. De lijn bestaat uit verschillende soorten lippenstiften, bronzers, rouges, highlighters, oogschaduw, nagellak, pigmentpoeders en kwasten met een reeks pimentvolle en felle kleuren. Volgens de modegigant is dit nog maar het begin. Er zijn plannen om ook serums, foundations en mascara uit te brengen.

Zara deed in 2018 reeds een poging om een kleine lijn lippenstiften uit te brengen, maar dit was geen groot succes. Deze keer gaat het fast fashionmerk all in. Met Zara Beauty doet Inditex z'n uiterste best om diervriendelijk uit de hoek te komen. Zo zijn de producten cruelty free en gedeeltelijk duurzaam. Zo kunnen sommige producten hervuld worden. Dit is goed voor het milieu, aangezien de doosjes van de poeders en de lippenstiften niet rechtstreeks in de vuilbak belanden.

Imagoclash

Of een duurzame make-uplijn aansluit bij Zara als fast fashionmerk is nog maar de vraag. Het is geen geheim dat het bedrijf gekend staat om de vele trendgevoelige collecties die ontworpen worden om slechts enkele keren te dragen. De vervuiling die dit met zich meebrengt is gigantisch. Een duurzame beautycollectie is in strijd met de reputatie die het merk al jaren meedraagt. En bovendien zijn klanten die T-shirts kopen van vijf euro niet automatisch bereid om producten van dezelfde prijs op hun gezicht te smeren.

Zara brengt een collectie van meer dan 130 producten uit. © Zara

Een beautymerk doet jaren aan onderzoek en ontwikkeling voordat het een product op de markt kan brengen, waardoor het kostenplaatje hoog oploopt. Een merk zoals Zara kan dit soort producten creëren in weken tijd, net zoals hun kleding. Voor een fast fashionketen is een beautylijn natuurlijk interessant, want dit heeft lagere productiekosten, dus meer winst en een lager terugstuurpercentage.

Het samenwerkingsverband met Kendal is alvast een strategische zet van het bedrijf, net zoals de hervulbare producten. Of het nieuwe duurzame concept sterker is dan de reputatie van het miljardenbedrijf, is nog af te wachten. De collectie is beschikbaar vanaf vandaag online en in de winkel op de Avenue de la Toison d'Or in Brussel.

Na H&M in 2015 en Asos in 2017, komt nu ook Zara met een eigen collectie make-upproducten. Inditex, de modegigant achter Zara, ging in zee met de New Yorkse make-upartiest Diane Kendal voor een collectie van meer dan 130 producten. De lijn bestaat uit verschillende soorten lippenstiften, bronzers, rouges, highlighters, oogschaduw, nagellak, pigmentpoeders en kwasten met een reeks pimentvolle en felle kleuren. Volgens de modegigant is dit nog maar het begin. Er zijn plannen om ook serums, foundations en mascara uit te brengen. Zara deed in 2018 reeds een poging om een kleine lijn lippenstiften uit te brengen, maar dit was geen groot succes. Deze keer gaat het fast fashionmerk all in. Met Zara Beauty doet Inditex z'n uiterste best om diervriendelijk uit de hoek te komen. Zo zijn de producten cruelty free en gedeeltelijk duurzaam. Zo kunnen sommige producten hervuld worden. Dit is goed voor het milieu, aangezien de doosjes van de poeders en de lippenstiften niet rechtstreeks in de vuilbak belanden.ImagoclashOf een duurzame make-uplijn aansluit bij Zara als fast fashionmerk is nog maar de vraag. Het is geen geheim dat het bedrijf gekend staat om de vele trendgevoelige collecties die ontworpen worden om slechts enkele keren te dragen. De vervuiling die dit met zich meebrengt is gigantisch. Een duurzame beautycollectie is in strijd met de reputatie die het merk al jaren meedraagt. En bovendien zijn klanten die T-shirts kopen van vijf euro niet automatisch bereid om producten van dezelfde prijs op hun gezicht te smeren. Een beautymerk doet jaren aan onderzoek en ontwikkeling voordat het een product op de markt kan brengen, waardoor het kostenplaatje hoog oploopt. Een merk zoals Zara kan dit soort producten creëren in weken tijd, net zoals hun kleding. Voor een fast fashionketen is een beautylijn natuurlijk interessant, want dit heeft lagere productiekosten, dus meer winst en een lager terugstuurpercentage. Het samenwerkingsverband met Kendal is alvast een strategische zet van het bedrijf, net zoals de hervulbare producten. Of het nieuwe duurzame concept sterker is dan de reputatie van het miljardenbedrijf, is nog af te wachten. De collectie is beschikbaar vanaf vandaag online en in de winkel op de Avenue de la Toison d'Or in Brussel.