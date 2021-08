Vakantie is ook de tijd nemen om jezelf te verwennen, en in Knokke-Heist is er geen tekort aan wellnessmogelijkheden.

1. Sisley Paris: de meest glamoureuze

De gloednieuwe spa van Sisley Paris nam onlangs zijn intrek in La Réserve, het emblematische hotel aan het Zegemeer. De wellnessruimte met zwembad op de zesde verdieping, sauna en hamam zijn uiteraard toegankelijk voor hotelgasten, maar je kunt er ook bubbelen als je een massage of gezichtsbehandeling boekt. Kiezen is verliezen, want zoals altijd verwerkte Sisley Paris al zijn expertise in de diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen (prijzen van 80 tot 250 euro). Van de drie beschikbare cabines leent er zich één tot duobehandelingen, en de huidverzorgingsproducten, make-up en parfums van het huis zijn ter plaatse te koop. Nog maar net aan je vakantie begonnen? Kies dan voor een lichaamsritueel dat je huid voorbereidt op het zonnen.

Elizabetlaan 160. la-reserve.be, sisley-paris.com

2. Rituals Body Spa: de meest exotische

Het Nederlandse merk Rituals laat zich al meer dan twintig jaar inspireren door schoonheidsroutines van over de hele wereld. Enkele jaren geleden kwam er ook in Knokke-Heist een spa, de enige buiten Nederland. Elke behandeling kan worden aangepast aan je specifieke behoeften en ook de gebruikte producten kies je zelf uit je favoriete collecties. Daarnaast kun je extra verwennerijen toevoegen aan je basisbehandeling, zoals een voet- of hoofdhuidmassage of een lichttherapiesessie. Onze favoriet? De Deep Relaxation Massage (75 euro per 60 minuten), een krachtige massage van top tot teen die je zalig tot rust brengt.

Lippenslaan 340. rituals.be

3. Yves Rocher: de meest toegankelijke

Het Franse Yves Rocher kan zich erop beroemen dat het als een van de eerste behandelingen op basis van natuurlijke ingrediënten aanbood tegen betaalbare prijzen. De winkel herbergt enkele cabines - de perfecte plek voor een bikiniwax en een voetbehandeling - maar biedt ook een reeks rituelen aan waarbij je de sterproducten van het merk ontdekt, zoals zijn historische kamilleassortiment, een van de allereerste die in Bretagne gekweekt werd en nu biologisch geproduceerd wordt. Onze favoriet is de massage 'Uitstapje naar La Gacilly' met kamillebloesem (55 euro voor 60 minuten), geïnspireerd op reflexologie om spanningen te verlichten van de voeten tot de nek, inclusief de enkels en de rug.

Lippensstraat 138. yves-rocher.be

