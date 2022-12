Weekend tipt: de immersieve parfum-expo van Chanel in Parijs

Wat hebben Chanel, Dior en Louis Vuitton gemeen? Het zijn alledrie luxemerken. En ze hebben alledrie een immersieve expo slash installatie op poten gezet die behoorlijk wat nieuwsgierigen lokken. Knack Weekend nam een kijkje in de lichtstad.

Nog tot 9 januari kan je je in Parijs onderdompelen in de wereld van Chanel. Het Franse merk is neergestreken in Grand Palais Ephémère, waar het gewoonlijk z’n groots opgezette defilés organiseert. Die shows zijn enkel toegankelijk voor een select aantal gasten. Met deze immersieve expo mikt Chanel op een groot publiek, al is het wel aangeraden om tijdig je plek te reserveren. De kaartjes gaan razendsnel de deur uit.

Een reis door de verbeelding

‘Het idee achter dit evenement is om de unieke wereld achter de geuren van Chanel te laten zien’, vertelt Olivier Polge, de creatieve parfumeur van het huis. ‘Onze geschiedenis en onze stijl zijn uniek. Dat laten we je bij Le Grand Numéro beleven vanop de eerste rij. Zoals Chanel-neus Jacques Polge, zegt: “Het fantastische van parfum is dat het de verbeelding prikkelt. Zodra je een geur ruikt, ga je op reis. Parfum speelt met onze emoties. We kunnen het gevoel dat het in ons oproept niet precies uitleggen. Zo creëer je een droom, een mysterie.’

Mysterie is ook het centrale thema in de monumentale ruimte waarin je binnenkomt. Je wordt persoonlijk begroet door een zekere monsieur Loyal en een orkest koperblazers alvorens door te lopen naar een grote tent met dansers, lichtjes en goochelaars. Rondom het plein bevinden zich reusachtige kaarten met daarop de belangrijkste data en producten van het merk aangeduid.

Alice in Wonderland- gewijs kan je verschillende deuren kiezen om binnen te glippen. De ruimte gewijd aan N°5, het iconische parfum van het merk dat vorig jaar honderd kaarsjes uitblies, is ongetwijfeld het best gedocumenteerd. Je komt er te weten hoe het eerste, abstracte parfum tot stand kwam en hoe het kunstenaars inspireerde om het in hun creaties te implementeren.

(c) Chanel

Waag je kans

Een andere kamer, een andere sfeer. Er is ook een universum gewijd aan het parfum Chance. In een backstage-setting van pastelkleurige tutu’s oefenen dansers aan de barre. Verderop schuift een piccolo vier fiches in je handen om mee te spelen in de speelzaal waar echte croupiers de dienst uitmaken. Hier wint iedereen een klein souvenir om mee naar huis te nemen. Bij Coco Mademoiselle denk je dat je het huis van een geheim agent betreedt, verborgen in een verlaten gebouw. Alles hier is ontworpen om selfies aan te moedigen.

Elders word je aangespoord om een olfactorische versie van de beroemde Rorschach-test af te leggen om je geparfumeerde alter ego te vinden tussen de 18 Exclusifs, de meest kostbare geuren van het merk, die alleen in boetieks en in nicheverkooppunten worden verkocht.

Deze zeldzame en dure stofjes, maar ook alle andere Chanel-parfums, zijn uiteraard te koop in de tentoonstellingsboetiek, evenals een reeks collector’s goodies, waaronder kaartspellen, taros, borduurpakketten, schaaksets en puzzels. Een blauwe vinyl bevat ook alle geluidstracks die voor het evenement zijn gemaakt door Bertrand Burgalat.

Chanel is niet de enige

Chanel is het enige luxemerk dat zich aan een dergelijk event waagt. In Londen is Dior neergestreken in Harrods met een monumentale gevelinstallatie. De etalages zijn omgetoverd tot geanimeerd theater, het decor is van peperkoek en andere lekkernijen. Iconische jurken uit de ergoedcollectie worden geherinterpreteerd in snoepvorm.

(c) Adrien Dirand

Deze installatie is wel iets commerciëler. Het doel is duidelijk: de cruisecollectie van het merk verkopen. Sommige van die stukken zijn zelfs exclusief voor dit event gemaakt. Geïnteresseerden kunnen ze kopen in de pop-up ruimtes in de winkel. Elders in de shop is het bureau van mister Dior nagebootst met peperkoek. In dit geval doet dienst als een soort kerstfabriek.

(c) Adrien Dirand

Verder is er ook nog een Dior-café waar je Franse gastronomische gerechten kan proeven of koekjes kan kopen met afbeeldingen van de eblamatische stukken van het merk. Tot slot is er ook nog een tentoonstelling – nog steeds gemaakt van peperkoek – die de geschiedenis van zijn schepper vertelt aan de hand van de plaatsen waar hij leefde. Inkom is gratis, maar reserveren verplicht.

Het verleden van Vuitton

Een ander vlaggenschip van de LVMH-groep, Louis Vuitton, heeft ook net een tijdelijke tentoonstellingsruimte geopend in Parijs. Sinds een jaar is het label gevestigd in de voormalige winkel “La Belle Jardinière”, vlak bij de Pont Neuf in Parijs. De tentoonstelling, die interactief bedoeld is, laat de vele artistieke samenwerkingen zien die de koffermaker in de loop der jaren heeft geïnitieerd. Een grote selectie van modellen uit heden en verleden is verdeeld over negen thematische zalen. Je kan tassen bewonderen die mede ondertekend zijn door Jeff Koons, Richard Prince en Takashi Murakami. Ook hier is de toegang gratis, mits reservatie.

Naar het voorbeeld van het Dior-café in Londen kan je je bezoek besluiten met een stop in het café en de chocoladewinkel “Maxime Frédéric at Louis Vuitton”. Dit is niet de eerste keer dat het merk een gastronomische samenwerking op poten zet. Bij de opening van zijn nieuwe boetiek in Lille afgelopen april werden de beroemde wafels van Méert, een bakkerij en banketbakkerij uit Lille, gepersonaliseerd met het LV-monogram.

Louis Vuitton heeft geen geheim gemaakt van haar ambitie om een lifestyle-merk te worden. Net als Giorgio Armani, die ook chocolaatjes met zijn monogram verkoopt, is het van plan binnenkort een hotel in zijn naam te openen tegenover het Cheval Blanc hotel. Deze evenementen zijn dus illustratief voor een grotere trend in de luxewereld waarbij merken een volledige wereld creëren rond hun producten.