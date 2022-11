Waarom steeds meer parfummerken hun formules prijsgeven

Na de cosmetica surfen nu ook parfums mee op de golf van de ‘clean beauty’. Parfumeurs staan onder druk om hun formules, die ze tot nu geheimhielden, prijs te geven. Daarom slaan ze de weg in van ‘puur natuur’, wat niet altijd synoniem is met duurzaamheid.

Eén ding valt op als we de lanceringen van 2022 bekijken: de grote spelers uit de parfumwereld streven allemaal naar transparantie. Na de verpakkingen moeten nu ook de parfums zelf bewijzen dat ze duurzaam en ‘clean’ zijn, lees: geen of zo weinig mogelijk controversiële ingrediënten bevatten, zelfs als die wettelijk toegelaten zijn.

Zo besloot Dior om alcohol volledig te schrappen, omdat het volgens sommigen de huid zou uitdrogen en mogelijk irriteren; hun bestseller J’Adore kreeg een nieuwe editie op basis van water. Prada gebruikte dan weer een ‘duurzame musk’ in hun splinternieuwe Paradoxe terwijl Cartier, Roger&Gallet en Guerlain kozen voor een alcohol op basis van planten. Aanpassingen die het percentage aan natuurlijke ingrediënten in parfums de hoogte in katapulteren (100% bij Chloé, 97% in de N°1 L’eau Rouge van Chanel), wat sommige merken gretig uitspelen in hun reclamecampagnes.

Vanzelf vegan

“Die plotse focus op 100% natuurlijk is op z’n minst tegenstrijdig te noemen”, aldus Anne-Sophie Hojlo, lid van de olfactieve cultuurbeweging Nez. “Kies je voor de strengste normen, dan kunnen parfumeurs nog maar 20% van de mogelijke ingrediënten gebruiken. En die zijn soms minder clean dan hun tegenhangers uit de chemische sector. Essentiële oliën bijvoorbeeld kunnen allergeen zijn. Rozenolie bevat niet minder dan 500 verschillende moleculen en is een echt krachtbommetje.”

Merken zijn vandaag nog steeds niet verplicht om een uitgebreide beschrijving te geven van hun formules. En ze zetten het liefst de uitzonderlijke grondstoffen in de kijker, zoals de duurzaam geproduceerde ingrediënten uit Grasse en verder weg. Daar kun je je vragen bij stellen, zegt Hojlo. “Onze planeet staat onder druk en waterbeheer wordt een belangrijke factor, net als het gebruik van landbouwgrond. Blijft het verdedigbaar om jasmijn te telen op landbouwgrond in plaats van rijst of graan, als je weet dat de wereldwijde vraag naar natuurlijke grondstoffen nu al moeilijk in te lossen is?”

Ze wijst ook met de vinger naar de nogal opportunistisch aangekondigde ‘innovaties’, waarbij het eigenlijk om oude wijn in nieuwe zakken gaat. Zo is het grootste deel van de alcohol die vandaag in parfums wordt gebruikt al afkomstig van afgeleiden van suikerbiet of suikerriet. En doordat parfums, op bijenwas na, geen ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten, zijn ze vanzelf ‘vegan’. Tegelijk kunnen we het alleen maar toejuichen dat synthetische kleurstoffen geleidelijk uit zonnefilters verdwijnen en er steeds minder nutteloze bewaarmiddelen in alcoholoplossingen te vinden zijn.

De nieuwe musk

“Het heeft weinig zin om van de chemische sector de zondebok te maken”, aldus Anne-Sophie Hojlo. “Industriëlen doen enorm veel onderzoek om de chemie groener te maken. Musk bijvoorbeeld wordt nog veel gebruikt voor extra houdbaarheid, maar de stof zou niet zo biologisch afbreekbaar zijn.”

Er worden proeven gedaan met nieuwe soorten musk die een even lange levensduur hebben als die van het product waarin ze verwerkt zijn. Maar die zijn duurder. Hetzelfde geldt voor de synthetische ingrediënten afkomstig uit de biochemie. Daarnaast gaat er veel energie verloren bij de extractie van bepaalde natuurlijke, absolute grondstoffen. Soms zijn zelfs vervuilende stoffen nodig om ze op te lossen. Bij de grote leveranciers van grondstoffen, zoals Firmenich of Givaudan, die nieuwe moleculen creëren voor de parfumindustrie, zijn hele afdelingen bezig met het schoner maken van de hele business.

Dat is natuurlijk een kwestie van imago, maar op korte termijn ook een manier om te besparen. De spectaculaire stijging van de olieprijzen en het sneeuwbaleffect daarvan, kan de spelers uit de parfumeriewereld alleen maar motiveren om zuinig om te springen met energie en onze planeet.

