Je gezicht reinigen is volgens experts de eerste stap naar een mooie huid. Niet over te slaan dus. Met doordacht gekozen producten is het bovendien helemaal geen 'corvee', maar een weldadige ervaring.

Op 23 november vorig jaar postte Pharrell Williams op YouTube een filmpje van maar liefst acht minuten, volledig gewijd aan zijn ochtendlijke skincareroutine. In bloot bovenlijf en voor een petroleumblauwe tegelwand met hoog Instagramgehalte zet de 47-jarige popster, voor het oog van de camera, omstandig uiteen hoe hij elke dag zorgvuldig zijn gezicht wast. Natuurlijk ter promotie van de cosmeticalijn Humanrace Skincare die hij onlangs lanceerde. Hij levert zo meteen een bijdrage aan de stroom van miljoenen gelijkaardige filmpjes die beroemdheden en 'gewone' mensen het voorbije jaar op het platform hebben geüpload. Huidverzorging: we nemen het vandaag zeer ernstig, zo blijkt.

...

Op 23 november vorig jaar postte Pharrell Williams op YouTube een filmpje van maar liefst acht minuten, volledig gewijd aan zijn ochtendlijke skincareroutine. In bloot bovenlijf en voor een petroleumblauwe tegelwand met hoog Instagramgehalte zet de 47-jarige popster, voor het oog van de camera, omstandig uiteen hoe hij elke dag zorgvuldig zijn gezicht wast. Natuurlijk ter promotie van de cosmeticalijn Humanrace Skincare die hij onlangs lanceerde. Hij levert zo meteen een bijdrage aan de stroom van miljoenen gelijkaardige filmpjes die beroemdheden en 'gewone' mensen het voorbije jaar op het platform hebben geüpload. Huidverzorging: we nemen het vandaag zeer ernstig, zo blijkt.En dat loont. Experts beschouwen een optimale reiniging immers als dé hoeksteen van een perfecte teint. Toch blijkt deze boodschap nog niet doorgedrongen tot in alle badkamers, zo komt naar voren uit een aantal enquêtes die het Amerikaanse merk CeraVe verrichtte in de Verenigde Staten en een tiental andere landen. De resultaten leren bijvoorbeeld dat 70% van de bevraagden weliswaar denkt te weten hoe vaak ze hun gezicht moeten wassen, maar dat minder dan de helft van hen daadwerkelijk het juiste antwoord kent en het dan ook tweemaal per dag doet. Ruim 30% van de geënquêteerden heeft geen idee wat de huidbarrière is en dus bestaat het risico dat ze een product kiezen dat hun huid geweld aandoet. Minder dan 3 op de 10 zeggen ooit al een dermatoloog te hebben geraadpleegd voor een huiddiagnose, nochtans een cruciale stap om de huid goed te kunnen verzorgen. Hoewel het gezicht volgens 76% van alle bevraagde mannen en vrouwen het belangrijkste te wassen lichaamsdeel is - belangrijker dan de oksels (54%) en het haar (29%) - is de realiteit minder proper. Want 76% van de deelnemers aan de enquête bekent soms naar bed te gaan zonder zijn of haar gezicht te wassen. 29% van alle mannen - bij de vrouwen is dat slechts 15% - ziet er simpelweg het nut niet van in. En doen ze het toch, dan houdt 40% het bij snel even spoelen met water. Uit de enquête die alleen in de Verenigde Staten werd verricht, blijkt dat 80% van de bevraagden de trial-and-error-methode hanteert om het geschikte reinigingsproduct te vinden en er soms wel vijftien per jaar uitprobeert alvorens eindelijk het juiste te vinden. Meer dan de helft bekent weleens handzeep of afwasmiddel te hebben gebruikt, met het risico het fragiele evenwicht van hun huid ernstig te verstoren. 'Een fout die nogal wat mensen maken is dat ze 'schoon' associëren met een huid die trekkerig en oncomfortabel aanvoelt', aldus Mathilde Thomas van Caudalie. 'Dat lijkt logisch, maar is echt verkeerd, want door een dergelijke aanpak raakt het hydrolipidenlaagje op het huidoppervlak beschadigd en droogt een droge huid almaar meer uit, en een eerder vette huid zal als reactie almaar meer talg aanmaken.' Net als Clarins, dat met het oog op nog natuurlijkere producten onlangs sleutelde aan de formules van zijn hele gamma cleansers, besloot Caudalie om uit hun producten een aantal ingrediënten te weren die, hoewel niet verboden, toch controversieel zijn. 'Ik denk dan aan minerale oliën uit de petrochemie, siliconen, synthetische parfums en schuimmiddelen die huidirritatie kunnen veroorzaken.' Alle professionals, of ze nu een natuurlijke of meer 'medische' aanpak verkiezen, zijn het erover eens dat je je gezicht best twee keer per dag reinigt. Vooral 's avonds is een dubbele reiniging aangewezen en eigenlijk zelfs onmisbaar als je make-up draagt. Best begin je met een lipofiele formule, die de vette onzuiverheden aantrekt die in de talg zijn ingebed: een reinigingsolie of -melk verrijkt met ceramiden. Vervolgens ga je verder met een zacht schuimende reiniger en/of een lotion, bij voorkeur een exfoliërende. 'Het is een essentiële stap die Clinique al meer dan vijftig jaar aanbeveelt', zegt Jorrit Ghijsels, trainer van het merk in België. 'Een zachte peeling verwijdert dode huidcellen en bereidt de huid voor op verdere huidverzorging.' Wel is het een goed idee om het product voorzichtig in je routine te introduceren, door een zachte formule te kiezen die je eerst één keer per week gebruikt om vervolgens de frequentie te verhogen. Heb je 's ochtends weinig tijd, dan kun je je beperken tot een lichte formule - een gel, schuim of melk - die afgespoeld moet worden. Welke keuze je ook maakt (zie kader), de uitdaging zal altijd zijn om te reinigen zonder agressie en zonder de huid uit te drogen.Omdat de samenstelling van merk tot merk verschilt, is het moeilijk om een familie van reinigingsmiddelen aan een bepaald huidtype toe te schrijven. Bij het ene merk ben je geholpen met een olie, terwijl bij een ander merk de melk beter voor je werkt. Veel hangt ook af van de individuele toleranties, bijvoorbeeld voor etherische oliën of bepaalde oppervlakteactieve stoffen. Tot slot nog twee producten die je absoluut uit je badkamer moet bannen. Ten eerste reinigingsdoekjes: ze zitten tjokvol bewaarmiddelen en zijn rampzalig voor het milieu. Ten tweede wegwerpwattenschijfjes: de schurende werking daarvan is veel sterker dan je vermoedt. Was je handen - jawel, nog maar eens - voor je aan je verzorginsroutine begint en vergeet na de reiniging niet om je huid te hydrateren met een geschikt huidverzorgingsproduct.