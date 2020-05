Het is hét wapen tegen een vermoeide winterhuid, en ook rimpels en pigmentvlekken zouden erdoor vervagen: vijf vragen over wonderingrediënt vitamine C.

Waarom vitamine C?

Als je zweert bij apps als Yuka en Clean Beauty of als je weleens de INCI-lijst (Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten) raadpleegt, weet je dat vitamine C in verzorgingsproducten L-ascorbinezuur genoemd wordt. Het is het favoriete ingrediënt van dermatologen en cosmetisch artsen en hoewel vitamine C moeilijk te stabiliseren is in een schoonheidsproduct, vind je het vandaag overal, van de apotheek tot de supermarkt, en ook online. Merken zijn verwikkeld in een ware oorlog over de concentratie: de Belgische specialist in cosmetica Celestetic heeft zelfs een recordniveau van 30 procent opgenomen in de samenstelling van zijn nieuwste serum, wat overeenkomt met de antioxidante kracht van 3000 sinaasappelen. Dit jaar kwam ook nog het Amerikaanse SkinCeuticals op de markt, pionier in gelaatsverzorging met vitamine C, wat de populariteit van dit wondermiddel waarschijnlijk nog verder zal doen toenemen. 'Alleen plaatselijk gebruik heeft een bewezen effect op de huid', benadrukt Dr. Samira Baharlou, hoofd van de dermatologiekliniek van UZ Brussel. 'L-ascorbinezuur is de meest actieve vorm van vitamine C die door de huid kan worden opgenomen. Het speelt een preventieve rol door bescherming tegen vrije radicalen, uv, infrarood en vervuiling. Maar het heeft ook een corrigerend effect op de textuur en uitstraling van je huid, op voorwaarde dat het op lange termijn en op regelmatige basis wordt gebruikt. Reken wel op enkele maanden voordat je een vervaging ziet van ouderdomstekenen zoals fijne lijntjes en pigmentvlekken. Daarom is het goed om er vroeg mee te beginnen.' Vitamine C is een zeer onstabiel actief bestanddeel', bevestigt Emmanuelle Servais, al 25 jaar directeur van de Servais-apotheken. 'Daarom is het beter om kleine verpakkingen te gebruiken die binnen enkele dagen kunnen worden opgebruikt of zelfs dagelijkse ampullen. Steeds meer merken stellen ook voor om pas op het laatste moment vitamine C toe te voegen, om de kracht ervan te garanderen. Een serumtextuur zal ook dieper in de lederhuid doordringen en kan hogere concentraties bevatten.' Ook al is een minimumniveau van 5 procent nodig om effect te zien, toch is het niet nodig om dit percentage koste wat het kost te verhogen. Bevat je product meer dan 15 procent, dan is het effect niet per se groter. 'Een vitamine C-serum moet twee keer per dag worden gebruikt naast de basishygiëne - make-up verwijderen, reinigen, regelmatig scrubben - en goede hydratatie', vervolgt Samira Baharlou. 'In de zomer, wanneer de huid vaak blootgesteld wordt aan de zon, zal zo'n serum helpen om de schade veroorzaakt door uv-stralen te corrigeren, zelfs als je goede zonnebescherming gebruikt.' Elk actief ingrediënt kan de huid irriteren. Het is daarom raadzaam je huid geleidelijk aan te laten wennen. 'Het is ideaal om te beginnen met een enkele dagelijkse toepassing van een formule van 5 procent om eventuele huidreacties in de gaten te houden', legt Samira Baharlou uit. 'Probeer de juiste balans te vinden tussen gewenste resultaten en ongewenste bijwerkingen. Aarzel niet om een ander product te proberen, de keuze is groot. Je hoeft niet de rest van je leven vast te houden aan dezelfde huidverzorgingsroutine.' 'Deze antioxidant is het bekendst bij het grote publiek. Iedereen kent de voordelen van vitamine C tegen verkoudheid en wintermoeheid', aldus Emmanuelle Servais. 'We zijn opgegroeid met het beeld van vitamine C, een product dat we vertrouwen', voegt Samira Baharlou toe. 'Als je weet hoe je het moet stabiliseren, is het een van de eenvoudigste antioxidanten die je in cosmetica kunt gebruiken. Het succes ervan is ook psychologisch. Er zijn veel andere effectieve antioxidanten, maar die kennen we niet zo goed. Ze kunnen ook worden gecombineerd. Breng de ene overdag aan en de andere 's avonds. Wanneer ze over elkaar worden aangebracht, versterken ze elkaar. Vermijd all inclusive crèmes: het is beter om je behandelingsmenu samen te stellen volgens je specifieke behoeften.'