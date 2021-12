De Franse Violette Serrat (32) pendelt tussen Parijs en New York en leidt sinds deze zomer de make-upafdeling van Guerlain. Ze werkte voordien onder meer voor Vogue, Harper's Bazaar en bij Dior en Sephora, en lanceerde als populaire beautyinfluencer dit voorjaar haar eigen make-uplijn Violette_fr.

Mijn eerste noties van schoonheid kwamen van films. Ik had het geluk op te groeien met pareltjes als La Belle et la Bête van Jean Cocteau. Daarin huilt de heldin op een bepaald moment diamanten tranen - een sublieme scène. Daarnaast herinner ik me ook de jurken van Catherine Deneuve die in Peau d'Âne de maan, de zon en de tijd verbeeldden, en de rode schoenen met pailletten van Dorothy in The Wizard of Oz - ik droomde zelfs dat de mama's aan de schoolpoort die kleur op hun lippen droegen. (lacht) Sowieso had ik heel vroeg een fascinatie voor lipstick: in mijn ogen hoorde lippenstift aanbrengen helemaal bij de volwassenwording als vrouw. Tekenen heeft me geholpen om contact te leggen met anderen. Als kind was ik behoorlijk teruggetrokken en altijd op zoek naar een gevoel van veiligheid. Daardoor voelde ik me al in de kleuterschool totaal niet op mijn gemak. Potlood en papier voelden vertrouwd en dus krabbelde ik erop los, met allemaal kleuren die me blij maakten. Het resultaat was dat de tekeningen de nieuwsgierigheid van andere kinderen wekten en ik plots door middel van kleur en creativiteit communiceerde - een ontdekking. Ik heb veel aan mijn ongeduld te danken. Ik studeerde tegelijk schilderkunst en modeontwerp, maar ik snapte pas hoe alles bij elkaar paste toen ik een vriendin opmaakte met pailletten voor een verkleedfeest. Dat leek een beetje op schilderen, maar ook op haute couture ontwerpen voor het gezicht. Nadien werd alles me veel duidelijker, alleen zag ik het niet zitten om jarenlang assistent te zijn van een bekende make-upartiest. Ik vertrok halsoverkop en zonder spaarcenten naar New York - ik sprak zelfs nauwelijks Engels - maar dat had ik ervoor over: ik wilde onbevangen blijven. Een kleur is als een goed gesneden jurk: beide moeten zodanig doordacht zijn dat vrouwen ze ook kunnen dragen. Een oogschaduw of lippenstift vergt soms meer dan een jaar precisiewerk en overleg met chemici, maar dat is waar ik van hou. Ik leerde pigmenten begrijpen tijdens mijn studies schilderkunst en experimenteerde in New York met de grondstoffen omdat ik te berooid was om de producten zelf te kopen - ik creëerde toen al mijn eigen blush, gloss en mascara, met andere texturen dan die van de beautyindustrie. Wellicht is dat ook hoe ik bij Dior en Estée Lauder belandde en uiteindelijk mijn eigen lijn kon lanceren: door niet binnen de lijntjes te kleuren en de dingen anders te doen. Modern zijn betekent niet dat je het verleden moet uitwissen. Als ik denk aan de overvloed aan make-upmerken van celebrity's zonder enige kennis van zaken - onze planeet kan echt wel zonder. Echte vernieuwing komt van schoonheidsexperts en huizen met een lange staat van dienst en inspirerende archieven zoals Guerlain. Een van mijn uitdagingen nu is het gebruiksvriendelijker maken van poederparels. Daarvan had elke vrouw in mijn familie vroeger een doosje op haar make-uptafel. De sociale media hebben mijn werk een menselijke dimensie gegeven. Modeprofessionals zitten vaak in een luchtbel die ver van de realiteit staat, dat wilde ik absoluut vermijden. Aanvankelijk zag ik Instagram slechts als een vitrine voor mijn creaties, tot mensen me om tips begonnen te vragen en ik enkele uren per dag berichten zat te beantwoorden. In 2015 is daaruit ook mijn YouTube-kanaal ontstaan. Collega's in de sector waarschuwden me dat ik alle geloofwaardigheid zou verliezen, maar het tegendeel was waar. Tussen twee continenten leven is een voorrecht. Ik ben een Parisienne in hart en nieren, maar ik heb beide werelden nodig. Die enorme energie van New York, het idee van 'the sky is the limit' is heel aanstekelijk. Succes wordt hier ook aangemoedigd: mensen zijn enthousiast wanneer iets werkt en geven je een duidelijk werkkader, terwijl alles in Frankrijk veel stroever verloopt en je vaak een nee moet slikken. De stress is er dan niet minder om, in de Verenigde Staten is die constructiever. De keerzijde van de Amerikaanse aanpak is dat alles soms te strak georganiseerd is en er weinig ruimte is om in het moment te zijn. Werken in Frankrijk daarentegen, dat is soms een vrolijke puinhoop. (lacht)