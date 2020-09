Weg met de brave kapsels. Tijdens de quarantaine kregen mannen langer haar en velen willen nu hun lange lokken houden of iets bijzonders uitproberen.

Veel mannen hebben een haat-liefdeverhouding met hun haar. Vaak willen ze een kapsel dat in de eerste plaats hygiënisch is: een schone en nette snit, snel en goed gedaan. Behalve in revolutionaire periodes, dan kon het allemaal wat wilder. Hebben we opnieuw zo'n sociologisch keerpunt bereikt? Volgens onze experts wel. Robert Van Dongen, hoofd van het gelijknamige salon in Flemalle en Thomas Laslo, hoofd van Geoganic in Hasselt, geven allebei kappersopleidingen bij de Union of Belgian Hairdressers. Zij zagen de uniforme snit - kort aan de zijkanten - plaatsmaken voor langer golvend haar, zoals dat van een surfer die terugkeert van het strand.

'Een gevolg van de lockdown', aldus Thomas Laslo. 'De trend die we al zagen op de catwalks van de Londense modeweken hing al een paar seizoenen in de lucht, maar het feit dat mannen hun haar enkele maanden hebben zien groeien, moedigt hen aan om een beetje stoutmoediger te zijn.' 'Daarnaast is het ook zo dat de hipsterlook niet meer origineel is', zegt Robert Van Dongen. 'Of we het nu hebben over het nektapijt (dat ook onder vrouwen vandaag weer helemaal terug is, red.) of over de terugkeer van de retrocoupe, de voorliefde voor een vintage kapsel wordt nog gevoed door het succes van televisieseries als Stranger Things of Peaky Blinders. ' 'Mannen voelen zich vandaag comfortabeler met lang haar,' voegt Thomas Laslo toe, 'ze gebruiken minder haarstylingproducten, soms zelfs helemaal geen shampoo meer en kiezen nog maar zelden voor een haarsnit of een baard die te veel zorg nodig heeft. Ze willen meer zichzelf zijn.' De volgende vijf voorbeelden van mannenkapsels illustreren dat. Geïnspireerd op de korte coupe van de beroemde Romeinse keizer. Knip de zijkanten, maar laat bovenaan wat lengte en volume, zodat je een soort krullende bob krijgt. Wat? Niet meer scheren aan de zijkanten van het gezicht, zoals nog steeds wordt voorgesteld in herensalons. Liever een degradé die nog wat lokken op de wangen laat dansen. Voor wie? Voor een man wiens haar niet te fijn is, vooral als er een permanent nodig is om er een beetje krul in te krijgen. Prima manier ook om beginnende 'landingsbanen' te maskeren. Styling? Het enige wat je hoeft te doen is het haar met de hand te föhnen, zodat het natuurlijk valt. Om beweging te creëren als het niet op natuurlijke wijze krult, voeg je een beetje stylingmousse toe. Voor de nonchalante surferslook heb je flink wat lengte nodig, net wat veel mannen hadden aan het einde van de lockdown: een massa haar die gewoon weer in model moet worden gebracht. Wat? We houden minstens drie centimeter lengte aan de zijkanten en de nek. Een soort lange bob, die tot op de schouders hangt. Dit kapsel wordt ook wel uncut genoemd omdat het de illusie geeft dat we de natuur haar werk laten doen. Voor wie? Een man met niet al te fijn haar. Styling? Zo natuurlijk mogelijk. De lengtes kunnen naar wens naar voren of naar achteren worden gekamd. Als je geen volume hebt, kun je gel gebruiken om het haar met de hand te bewerken, ondersteboven, om de wortels los te maken. Voor wie het toch graag kort houdt. Deze chique en moderne snit straalt een beetje een jarendertiggevoel uit. Wat? Respecteer de natuurlijke inplanting van het haar om de plaats van de scheiding te bepalen en de beweging op te bouwen. Voor wie? Mannen die gebruikmaken van de natuurlijke golving van hun haren, krijgen met een goede snit een kapsel waarbij je niet hoeft te scheren. Ook ideaal op fijner haar. Deze look is perfect voor een stijlvolle terugkeer naar kantoor of een speciale gelegenheid en doorbreekt de ietwat strenge, burgerlijke uitstraling van een kostuum. Styling? In plaats van de ouderwetse aanpak geven we de voorkeur aan een licht golfeffect, eventueel met een piekje hier en daar. Een glansspray helpt het resultaat te fixeren. Geraffineerder dan het klassieke nektapijt: deze versie is een beetje mannelijker door de pony die je warrig of gekamd kunt dragen. Elke streng telt en de nonchalance van dit kapsel is alleen maar schijn. Wat? Lengte in de nek. Voor een meer avant-gardistische look kies je voor een zeer korte pony en geschoren zijkanten. Voor wie? Je hebt een beetje volume nodig om de basis op te bouwen, maar het is ook geschikt voor fijn haar. Styling? Het hangt allemaal af van hoeveel tijd je er per dag aan wilt besteden. De meest gemotiveerde mannen aarzelen niet om zelfs extensions te nemen als dat nodig is. Kies een spray met zeezout om meer volume te krijgen, dat geeft het haar meer textuur en dichtheid, net alsof je net uit de zee komt. Wax of haarlak fixeert de krullen. Als reactie op de ietwat afgezaagde uitstraling van de hipsterlook, aarzelen de fans van het genre niet om tijdelijke tatoeages op de achterkant van hun nek te laten aanbrengen. Wat? Op tribals geïnspireerde vormen laten scheren in de nek. Of eenvoudiger, je kunt er ook voor kiezen om wat massa in de nek te behouden, maar wel figuren te scheren rond de oren en in de hals. De baard kan ook heel kort worden geknipt of gekleurd. Maar een natuurlijke of wilde baard kan net zo goed. Voor wie? Voor wie droomt van een tatoeage, maar niet zeker genoeg is of hij die wel levenslang wilhouden. Styling? Een wekelijks bezoek aan de kapper zal nodig zijn.