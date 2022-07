Uitgetest: vier megamascara’s

2022 is hét jaar van de XXL mascara’s die willen imponeren met een opvallend design en uitzonderlijke eigenschappen. Maar wat zijn ze echt waard, die spectaculair ogende mascara’s die almaar langere, meer gevulde wimpers beloven, gegarandeerd zonder klonters?

Als er één make-upproduct is dat bij de lanceringen van 2022 opviel, was het wel de mascara. M.A.C, Lancôme, Yves Saint Laurent en Maybelline brachten dit jaar een heel nieuw model uit, en dat was niet zomaar een herformulering van een van hun klassiekers. In de make-upafdeling is mascara, met zijn geïntegreerde borsteltje en delicate formule die na elk gebruik wat dreigt uit te drogen, een van de meest technische producten. De vier mascara’s die wij voor onze test selecteerden hebben gemeen dat ze worden uitgebracht in een gigaverpakking met spectaculair én fotogeniek design. Een uitgekiend middel om op te vallen op de sociale media. En dat leverde zijn vruchten op. Alle vier maakten ze ophef bij hun lancering op de markt. In die mate zelfs dat er soms tijdelijke _ en vermoedelijk om de vraag te boosten, georkestreerde _ voorraadtekorten waren. Maar wat zijn die nieuwe make-up-‘sterren’ waard? We testten ze uit.

8 Hypnôse van Lancôme, 39,95 euro

De innovatie. Deze mascara, die het midden houdt tussen een make-up- en een verzorgingsproduct is samengesteld uit 91% zwarte balsem. Het bevat ook 5% karitéboter om de wimpers te verzachten zonder ze te verzwaren en 8 aminozuren om ze te revitaliseren _ vanwaar het cijfer 8 in de naam. De mascara is ingekapseld in glas, niet langer in plastic, en dus recycleerbaar. Het borsteltje wordt gemaakt van 300 plantaardige vezels.

Meerwaarde. De 8 Hypnôse bevat geen was zodat de mascara gemakkelijk te verwijderen is en voorkomt het verlies van wimpers door het wrijven bij het ontschminken. Eén wattenschijfje met lauw water is voldoende.

De test. Voor het eerste gebruik begon ik met het ‘activeren van de formule’ zoals aangeraden door het merk. Daarvoor beweeg je het hele borsteltje 8 keer op en neer in het buisje. Het ding weegt wel iets en dat voelt in de hand luxueus aan, maar het is wegens zijn volume toch iets moeilijker te hanteren.Van bij de eerste borstelstreek zijn mijn wimpers mooi gescheiden en voller, zonder klonters. Wil je meer volume, dan ga je er nog enkele keren overheen. Dat je de mascara met water verwijdert impliceert uiteraard dat hij niet waterproof is en een kleine neiging heeft om uit te lopen bij warm weer. Maar, in tegenstelling met wat wordt beloofd, had ik ‘s avonds meer dan één wattenschijfje nodig om hem te verwijderen.

Verdict: 8/10. Deze mascara, die bijna 40 euro kost, is de duurste van onze selectie. Gezien de prijs mag hij wel de beloofde tijd meegaan en niet te snel uitdrogen.

Lash Clash van Yves Saint Laurent Beauté, 36,90 euro

De innovatie. Om 200% meer volume te realiseren deponeerde YSL twee brevetten, een voor de formule, een tweede voor het borsteltje. De textuur is de dikste die het merk ooit voor een mascara ontwikkelde en dat is te danken aan de ‘olie-in-water’-was en de polymeren die een goede smeerbaarheid garanderen en de wimpers onmiddellijk dikker maken, laag na laag. Een ander record van het huis: het borsteltje. Dat is het grootste dat de YSL-laboratoria ooit hebben uitgebracht. De diameter van meer dan een centimeter op het dikste punt belooft een volledige dekking, tot op de kortste wimpers, met een enkele borstelstreek van links naar rechts.

Meerwaarde. De parfumvrije formule bevat een Iris Florentina-extract dat de synthese van de proteïnen stimuleert en ervoor zorgt dat de wimpels soepel en zacht blijven.

De test. Doordat mijn wimpers kort en vrij dun zijn, heb ik doorgaans moeite met mascara’s die vooral op volume werken en die mijn wimpers doen kleven en de blik verzwaren. Als ik de beloofde 200% meer volume wil halen moet ik tot vijf borstelstreken aanbrengen. De smeuïgheid van deze mascara bevalt mij meteen. Dankzij het borsteltje in de vorm van een dubbele kegel en de 260 haartjes krijgen mijn wimpers moeiteloos een mooi laagje. Na drie laagjes is het effect meer dan voldoende. Want de ultra black-pigmenten kleuren mijn wimperlijn perfect zodat ik zelfs geen eyeliner nodig heb.

Het verdict. 7,7/10. Voor de gevraagde prijs zou je wel mogen verwachten dat het merk meer werk had gemaakt van een duurzame verpakking. De formule is naar mijn smaak ook iets te dik, maar dat is uiteraard een heel persoonsgebonden opmerking.

M.A.CStack van M.A.C, 33 euro

De innovatie. M.A.C. werkte twee jaar aan dit product, met de ambitie dat het de N°1 op de markt zou worden. Om dat te bereiken ontwikkelde het merk zelfs twee verschillende borsteltjes om te voldoen aan alle wimpertypes. De Mega-borstel, aangewezen bij lange wimpers, geeft extreem volume. De Micro-borstel, geschikt voor korte wimpers, werkt eerder op de lengte. Beide modellen zijn revolutionair met gespreide bladvormige ‘haartjes’ die ervoor zorgen dat alle wimpers een laagje krijgen.

Meerwaarde. De formule is zo bedacht dat je kunt gaan tot 40 borstelstreken! Het concept is te vergelijken met dat van een fond de teint. Je brengt de mascara niet aan in één laag, maar je speelt subtiel met volume, lengte en het scheiden van de wimpers over de hele lengte van het ooglid om verschillende effecten te creëren.

De test. Met mijn nogal dunne wimpers kies ik voor het Micro-model. En ik word niet ontgoocheld. De formule is heel licht en maakt het mogelijk om de wimpers bijna een voor een te bewerken zodat ze zachtjes elk een laagje krijgen en wat meer lengte. Na enkele beurten had ik het gewenste resultaat, het extra volume kwam er als extra bij. Goede punten krijgt ook de vlotte hanteerbaarheid van de borstel zodat je ook de onderste wimpers _ nog dunner dan de bovenste _ subtiel kunt bewerken, zonder te kliederen.

Het verdict: 8,5/10. Dit is een product dat je heel spontaan hanteert. Pluspunt is dat je op een delicate manier met de dekking kan spelen. Nadeel is dat je, als je vrij dikke wimpers hebt, idealiter moet investeren in de twee borstelmodellen, omdat de Mega beter geschikt is voor de bovenwimpers en de Micro voor de onderwimpers. En dat doet de kostprijs oplopen tot meer dan 60 euro.

Colossal Curl Bounce van Maybelline, 15,99 euro

De innovatie. De renommee van deze mascara, die eind vorig jaar in de VS werd gelanceerd, liep vooruit op de komst ervan bij ons. En dat dankzij de aanbevelingen van enkele influencers op TikTok die heel snel viraal gingen. Het design, als van een dikke fluostift, is uitgekiend om de Gen Z te bekoren die duidelijk de doelgroep is. De met piekjes bezette borstel is ontwikkeld om de wimpers makkelijk te scheiden en ze te bedekken zonder te klonteren. De formule met zogenaamd ‘vormgeheugen’ is geïnspireerd op producten voor het haar en garandeert dat de krulling de hele dag houdt.

Meerwaarde. De formule is vegan.

De test. De grootste troef van deze mascara is ongetwijfeld het prijskaartje dat dit product veel betaalbaarder maakt dan zijn concurrenten in onze test. De mascara ligt goed in de hand, de lichtjes holle borstel volgt perfect de bovenste wimperlijn zodat je geen wimperkruller nodig hebt. De formule is tegelijk licht en dekkend en klontert niet. Je moet ook niet wachten tot de mascara droog is voor je een volgend laagje aanbrengt. Integendeel, zo vergroot je net het dekkende effect. De plastic verpakking is wel veel lichter dan de andere en voelt minder luxueus aan. Dat maakt dat je deze mascara overal makkelijk meeneemt.

Het verdict: 8,5/10. Deze score heeft dit product vooral te danken aan de uitstekende kwaliteit-prijsverhouding die ver buiten die van de andere geteste mascara’s ligt. Maar het ding doet perfect wat het moet doen.