De neiging tot zonnebaden houdt verband met genen die betrokken zijn bij verslaving, gedrags- en persoonlijkheidskenmerken. Dat blijkt uit Brits onderzoek bij meer dan 260.000 mensen.

De onderzoekers gingen uit van gedetailleerde gezondheidsinformatie van 2500 tweelingen in Groot-Brittannië, inclusief hun liefde voor zonnebaden. Daaruit bleek dat identieke tweelingen meer kans hebben op een soortgelijk zongedrag dan niet-identieke tweelingen, en dat genetica dus een belangrijke rol speelt.

Verslaving en risicogedrag

Uit een verdere analyse van 260.000 onderzoekspersonen kon het team vijf sleutelgenen selecteren die een rol spelen in de liefde voor zonnebaden. Sommige van deze genen zijn in verband gebracht met gedragskenmerken die verband houden met risicogedrag en verslaving, waaronder tabak-, cannabis- en alcoholgebruik, en seks.

Het zou interessant zijn om de verbanden tussen zongedrag en andere verslavingen verder te onderzoeken

'Als we kijken naar de genen die betrokken zijn bij het zongedrag, zien we een duidelijk verband met genen die worden geassocieerd met verslaving en verschillende risicovolle gedragingen', zegt Marianna Sanna, hoofdauteur van de studie. 'Het zou interessant zijn om de verbanden tussen zongedrag en andere verslavingen en de genetische regulatie en biologie erachter verder te onderzoeken.'

Gezondheidscampagnes

De wetenschappers wijzen erop dat de bevindingen belangrijke implicaties inhouden voor gezondheidscampagnes die mensen waarschuwen voor de gevaren van zonnebaden.

'Onze resultaten suggereren dat het aanpakken van overmatige blootstelling aan de zon of het gebruik van zonnebanken een grotere uitdaging kan zijn dan verwacht', zegt medeauteur Mario Falchi. 'Het is belangrijk dat de bevolking zich bewust is van deze aanleg, omdat het mensen bewuster kan maken van hun gedrag en de mogelijke schade van overmatige blootstelling aan de zon.'

